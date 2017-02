Julia nach Bachelor-Aus: "Dschungelcamp wäre mega"

NÜRNBERG - Keine Rose für Miss Nürnberg: Julia Prokopy ist bei der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" rausgeflogen. Die Nürnberger Zeitung hat mit der 21-Jährigen über die Erfahrungen und ihre Zukunftspläne gesprochen.

Das Aus bei der RTL-Sendung "Der Bachelor": Miss Nürnberg Julia Prokopy hat in der vergangenen Ausgabe keine Rose erhalten. Foto: RTL



NZ: Julia, bist du traurig über dein Ausscheiden?

Julia Prokopy: Natürlich bin ich etwas traurig darüber, dass ich so früh schon gehen musste, weil ich die Mädels wirklich sehr lieb gewonnen habe. Aber ich freue mich dafür umso mehr, meine Familie und Freunde endlich wieder zu sehen.

NZ: Hat dir die Teilnahme bei "Der Bachelor" für die weitere Karriere geholfen?

Prokopy: Das auf jeden Fall. Schon allein der Erfahrung wegen hat es mir sehr geholfen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel erlebt wie in den Wochen, in denen ich dort war. Was die Karriere angeht, planen wir die nächsten Schritte und es gibt die eine oder andere Option. Ihr werdet mit Sicherheit mehr sehen und hören von mir in Zukunft.

NZ: Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Bleibst du den TV-Shows treu? Kannst du dir vielleicht sogar vorstellen, einmal ins Dschungelcamp zu gehen?

Prokopy: Ich würde auf jeden Fall gerne weiterhin in der Show- und Medienwelt bleiben. Es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen. Dschungelcamp wäre mit Sicherheit eine mega Erfahrung… Vielleicht bekomme ich ja eine Anfrage.

NZ: 21 Mädels, die um den Bachelor kämpfen - gab es da nicht viel Gezicke?

Prokopy: Natürlich gab es die ein oder andere Meinungsverschiedenheit, verständlich wenn so viele unterschiedliche Charaktere aufeinander treffen.

NZ: Wo suchst du jetzt nach deinem Traummann?

Prokopy: Wie heißt es immer so schön - wer sucht, der findet nicht. Ich werde natürlich weiterhin meine Augen nach meinem Traummann offen halten, aber ich werde es nicht zwanghaft tun.

