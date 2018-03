Julis protestieren in Nürnberg gegen Tanzverbot an Ostern

NÜRNBERG - In Bayern herrscht eines der strengsten Tanzverbots-Gesetze Deutschlands - doch ist der sogenannte stille Feiertag noch zeitgemäß? Nürnbergs Junge Liberale haben einen klaren Standpunkt und wollen protestieren. Damit sind sie in Franken nicht alleine.

Der Party-Ofen bleibt über weite Teile Osterns auch in Franken aus. Foto: colourbox.de



"Ostern steht an, das heißt für die meisten ein paar freie Tage", heißt es in einer Facebook-Veranstaltung, die die Demonstration der Jungen Liberalen (Julis) ankündigt. "Aber jetzt bitte nicht vor Freude tanzen" - das nämlich verhindere das Gesetz. Von Gründonnerstag 2 Uhr bis zum Karsamstag 24 Uhr bleiben die Boxen in Bayerns Discotheken aus, die Tanzflächen leer. Das muss sich ändern, finden die Julis.

Der Protest findet am Samstag ab 16 Uhr vor der Lorenzkirche statt. Wie genau die Demonstration genau aussehen soll, darüber halten sich die Julis bedeckt. Der Großteil der Nürnberger Clubs und Discotheken öffnet bereits am Samstag wieder, der Betrieb startet aber erst nach 24 Uhr - alles im Einklang mit Recht und Gesetz. Verstöße gegen die Regelung können für Clubbetreiber teuer werden.

"Heidenspaß" sorgte für Diskussionen in Erlangen

Seit Jahren sorgen die sogenanten stillen Feiertage für Kritik. In Bayern etwa gibt es in diesem Jahr gleich sieben, an denen nicht getanzt werden darf. Vor einigen Jahren hat die Regierung das Gesetz zwar etwas gelockert, die Tanzverbote stellen Clubbetreiber aber weiter vor Probleme.

Oft sind die Grenzen unklar, in Erlangen erlaubte die Stadt etwa dem Bund für Geistesfreiheit (BFG) eine Veranstaltung mit dem Titel "Heidenspaß statt Höllenqual" am Karfreitag im E-Werk. Allerdings mit Auflagen, so musste die Feier mit Musik, Comics und Tanz um 2 Uhr enden, erlaubt waren maximal 300 Besucher und die Musik durfte außerhalb des Gebäudes "nicht wahrnehmbar" sein.

Kritik von den Kirchen

Der Hintergedanke des Bund für Geistesfreiheit ist aber ein anderer - sie wollen, wie die Julis auch, protestieren."Es ist doch keinem Christen benommen, den Karfreitag in der ihm angemessen erscheinenden Stille zu begehen", erklärte etwa der stellvertretende BFG-Vorsitzende Theodor Ebert. Deshalb aber das komplette Nachtleben in Bayern einzufrieren, das sei unverhältnismäßig.

Kritik kommt derweil von den Kirchen. "Wir empfinden es als außerordentlich bedauerlich, dass der BFG durch die geplante Veranstaltung bewusst versucht, die Arbeit der Kirchen zu diskreditieren und ihre Botschaft lächerlich zu machen", heißt es in einem Schreiben von den Erlanger Pfarrern Johannes Mann und Matthias Wünsche.

Wenn Christen an Ostern der Kreuzigung Jesu gedenken, sind in Bayern übrigens nicht nur Partys verboten. Auch die Aufführung bestimmter Filme ist problematisch. Darunter fallen etwa "Das Leben des Brian", "28 Days Later" oder die "Jackass"-Reihe. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) führt dazu eine Liste von mehr als 700 Filmen, die nicht im Kino gezeigt werden dürfen.

