Junge Frau sexuell belästigt - Polizei Nürnberg bittet um Hilfe

Frau bleibt bei dem Vorfall unverletzt - Täter noch flüchtig - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Mittwochmorgen, den 6. November wurde eine junge Frau von einem noch unbekannten Täter im Nürnberger Westen sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach der sexuellen Belästigung einer jungen Frau im Nürnberger Westen hat die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht. © colourbox



Konkret war die Frau kurz vor 8 Uhr in der Schnieglinger Straße auf ihrem Fahrrad in Richtung Fürth unterwegs. Auf Höhe der Dorfäckerstraße stellte sich ihr ein Fußgänger in den Weg und berührte sie kurz danach in unsittlicher Weise. Anschließend ging der Mann zu einem Fahrzeug - einen dunklen Kleinwagen - und fuhr weg. Die Frau blieb unverletzt.

Beschreibung des Täters: Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit dunkler Hose, olivfarbener Winterjacke und schwarzer Wollmütze. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.