Justiz-Krimi Doktor Gsell: Das letzte Kapitel ist geschrieben

NÜRNBERG - Im Januar 2003 wurde der Nürnberger Schönheitschirurg Franz Gsell in seiner Villa überfallen - ein endloser Justiz-Krimi folgte. Gerade wurde das letzte Kapitel geschrieben: Eine Wiederaufnahme des Verfahrens wurde endgültig abgelehnt.

Machte den Gerichtssaal zum Showroom: Millionärswitwe Tatjana Gsell. Foto: Hippel



Sechseinhalbtausend Seiten Aktenmaterial fasst die Sache Gsell - und doch klingt der ganze Fall nach einem Heftchenroman mit einer Story, die sich kurz und knapp so lesen könnte: Als Franz Gsell (76) am 5. Januar 2003 in seiner edlen Villa in Erlenstegen überfallen wurde, sonnte sich seine 40 Jahre jüngere Gattin unter der spanischen Sonne. Tatjana, die mit bürgerlichem Namen Tanja heißt und 1971 in einem Dorf bei Coburg geboren wurde, urlaubte mit ihrem Liebhaber in Marbella, im Hotel häufte sie Mietschulden in fünfstelliger Höhe an. Franz Gsell zahlte zunächst, dann drehte der gehörnte Gatte den Geldhahn zu.

Die Luxus-Lady bat ihren Jugendfreund Stefan M. um Hilfe. Pikant: Stefan M. ist damals 33 Jahre und Staatsanwalt im oberfränkischen Hof. Er sponsorte Tatjana mit Darlehen über 35.000 Mark und ließ sich von ihr auch noch überreden, sich mit zwei Autoschiebern zu treffen, die ihren Mercedes 500 SL stehlen sollten - der Wagen war ein Geburtstagsgeschenk ihres Mannes und sollte verhökert werden.

In den Jahren 2003 und 2004 wurden Tatjana Gsell, Stefan M. und zwei Autoschieber verurteilt - die Rede war von versuchtem Versicherungsmissbrauch und der Vortäuschung einer Straftat. Der Tod des Doktors blieb ungesühnt.

Ständig neue Abgründe

Aber natürlich war die Existenz des Staatsanwalts ruiniert. Während Tatjana Gsell heute auf ihrer Internetseite als Beruf "Starlet" angibt und als Wohnort "London" verzichtete die bayerische Justiz nach Stefan M.s Verurteilung dankend auf dessen Dienste. An eine Zulassung als Rechtsanwalt war angesichts der Vorstrafe nicht zu denken.

Klar, dass er und sein Rechtsanwalt Martin Reymann-Brauer im Dezember 2014 neue Hoffnung schöpfen: Damals verurteilte das Landgericht nach wochenlanger Beweisaufnahme zwei Einbrecher wegen Raubes mit Todesfolge zu je elf Jahren Freiheitsstrafe. Doktor Gsell hatte die Männer in seiner Villa erwischt und wurde von ihnen niedergeschlagen.

Elf Jahre später wurde sein gewaltsamer Tod gesühnt. Und war jetzt nicht endlich ans Licht gekommen, was sich am 5. Januar 2003 im Hause Gsell zugetragen hatte?

Tatsächlich taten sich in dem Verfahren ständig neue Abgründe auf, weil sich zeigte, wie in den Jahren 2003 und 2004 hinter den Kulissen die Taktik auf Kosten der Wahrheit regierte: Tatjana Gsell kam als Zeugin und gab zu, den Diebstahl des Mercedes zwar im Sinn gehabt, doch den Plan nie umgesetzt zu haben. Erst später habe ihr Franz Gsell erzählt, dass er und Stefan M. am 5. Januar 2003 gemeinsam auf die Autoschieber gewartet hätten - als sie selbst angeklagt war, hängte sie ihren Jugendfreund Stefan M. gleich mit hin, doch das Geständnis sei falsch gewesen. Auch die beiden Autoschieber widerriefen ihr früheres Geständnis

Beteiligte unter Druck

Warum nur? Alle fühlten sich in den Verhören unter Druck gesetzt, alle plagte die Sorge, wegen Franz Gsells Tod verurteilt zu werden. Mit falschen Geständnissen hofften sie, günstiger davonzukommen.

Fest steht: Der Gsell-Mercedes wurde damals nicht entwendet. Wenn nun kein inszenierter Diebstahl, um die Versicherung zu betrügen, stattfand, war auch Jurist Stefan M. an keiner krummen Tour beteiligt, so die einfache Logik.

Der Haken: So übersichtlich, wie hier kurz und knapp erzählt, ist der Fall Gsell eben doch nicht.

Rechtsanwalt Martin Reymann-Brauer kämpft seit Jahren für Stefan M.s Ruf - zuletzt hat das Landgericht Regensburg im Dezember 2016 seinen Wiederaufnahmeantrag verworfen. Reymann-Brauer legte beim 2. Strafsenat des Oberlandesgericht Nürnberg Beschwerde ein, doch unterlag nun erneut.

Die Hürden für ein Wiederaufnahmeverfahren sind hoch: Das Gesetz verlangt nicht nur neue Tatsachen und Erkenntnisse - diese sollen auch einen Freispruch des Angeklagten begründen, erklärt Justizsprecher Friedrich Weitner.

Die Entscheidung stützt sich darauf, dass Ex-Staatsanwalt Stefan M. im Jahr 2003 ausführlich schilderte, welche Autobahn er nahm, um zur Villa Gsell zu gelangen. Er gab an, zu welcher Uhrzeit er nachts auf die Autoschieber wartete und selbst seine Hoffnung, so ein Darlehen, das er Tatjana Gsell vorher gewährt hatte, zurück bezahlt zu bekommen, verhehlte er nicht.

Detailreichtum rächt sich

Ein Detailreichtum, der sich rächt: Im Gegensatz zu diesem früheren Geständnis könne Stefan M. im aktuellen Antrag auf Wiederaufnahme keinen "ernsthaften Beweggrund für dieses angeblich falsche Geständnis" vorbringen.

Auch die Tatsache, dass das Landgericht Nürnberg-Fürth zwei Einbrecher wegen des Raubüberfalls auf Doktor Gsell verurteilte, schließe doch nicht aus, dass Stefan M. gleichzeitig in jener Nacht auf die Autoschieber gewartet habe, um von ihnen 30.000 Euro für Tatjanas Mercedes zu erhalten, erklärt Justizsprecher Friedrich Weitner - allein damit sei der Tatbestand des versuchten Versicherungsmissbrauchs bereits erfüllt.

Dass aus dem Coup mit dem Autoschiebern nichts wurde, nützt Stefan M. nichts - wurde er doch ausschließlich dafür verurteilt (versuchter Versicherungsmissbrauch) den Plan geschmiedet zu haben, den Mercedes über Autoschieber zu verhökern.

Anwalt Reymann-Brauer hat seinen Wiederaufnahmeantrag auch darauf gestützt, dass Tatjana Gsell ihren Jugendfreund zu Unrecht belastete - hat sie als Zeugin nicht vorsätzlich falsch ausgesagt? Der Strafsenat sieht auch hier keinen Wiederaufnahmegrund. Als Zeugin habe sie in diesem Punkt nicht bewusst falsch ausgesagt, sondern nur weitergegeben, was sie von ihrem verstorbenen Mann gehört haben will: Nämlich dass er und Stefan M. gemeinsam auf die Autoschieber gewartet haben.

