Juwelierdieb flüchtet mit fünfstelliger Beute - Polizei sucht Zeugen

Auf seiner Flucht verlor der Täter einige Schmuckstücke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Juwelierdieb beklaute Mittwochnachmittag einen Juwelier in der Nürnberger Innenstadt. Durch seine Raffinesse gelang ihm die Flucht mit zahlreichen Schmuckstücken.

Der unbekannte Täter betrat das Geschäft in der Breiten Gasse gegen 16.15 Uhr. Als vermeintlicher Kunde ließ er sich mehrere Tableaus mit Schmuck zeigen, darunter auch wertvolle Ketten. Plötzlich nahm er ein Tableau an sich und rannte aus dem Geschäft in Richtung Färberstraße. Eine Zeugin verfolgte ihn vergeblich. Während der Flucht verlor er etliche Schmuckstücke, behielt aber eine Beute im fünfstelligen Bereich bei sich. Verletzt wurde niemand.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine rot-weiß-schwarze Jacke der Marke Tommy Hilfiger sowie dunkelblaue Jeans. Auf Grund seiner Aussprache könnte es sich um einen Osteuropäer handeln. Hinweise erbitten die Ermittler an die Inspektion Mitte unter der Telefonnummer 21 12-61 14.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mt