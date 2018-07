Kabinett will Kulturzentrum für Nürnbergs Russlanddeutsche

Ausstellungen und Vorträge sollen Einblick in die Geschichte und Kultur geben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg soll ein "Kulturzentrum für die Deutschen aus Russland" bekommen. Das hat das bayerische Kabinett am Dienstag bei seiner Sitzung in Nürnberg beschlossen.

In Nürnberg gibt es bereits eine große Community Russlanddeutscher und das "Haus der Heimat" in Langwasser. Foto: Uli Deck/dpa



"Vertriebene und Aussiedler bereichern uns mit ihrem kulturellen Erbe. Gerade die Deutschen aus Russland sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung in einer Pressekonferenz. Der Freistaat wolle daher mit dem Kulturzentrum ein Zeichen setzen.

In Nürnberg gibt es bereits eine große Community Russlanddeutscher und das "Haus der Heimat" in Langwasser. Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer kündigte an, die "Volksgruppe der Deutschen aus Russland mit in die konkrete Ausgestaltung des künftigen Kulturzentrums eng einzubinden".

In dem landesweiten "Kompetenzzentrum" soll mit Ausstellungen und Vorträgen Einblick in die Geschichte und Kultur der Deutschen aus Russland gegeben werden, heißt es. Außerdem solle das Kulturzentrum zentrale Anlaufstelle für die Volksgruppe und Ort des Zusammenhalts durch Begegnung sein. Der Ministerrat beauftragte das Sozialministerium, einen geeigneten Ort in Nürnberg für das Kulturzentrum zu suchen.

Zudem soll in Nürnberg, neuer Standort des Gesundheitsministeriums, auch ein "Bayerisches Zentrum für Gesundheit" entstehen.

fra