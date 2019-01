Kaffee-Kunst: Die Latte Art Meisterschaft auf der HoGa 2019

Heißgetränke der besonderen Art erwarteten die Besucher - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am 14. und 15. Januar war es wieder so weit. Die Latte Art Meisterschaft ging in die nächste Runde. Wir waren auf der HoGa Nürnberg dabei und haben den World Latte Art Champion Christian Ullrich getroffen, der uns natürlich auch sein können unter Beweis stellte.