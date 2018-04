Kai Kastl: Deutschlands fittester Lehrer kommt aus Nürnberg

NÜRNBERG - Er stemmt schon mal 200 Kilogramm, läuft aber auch drei Kilometer in unter zwölf Minuten. Kai Kastl ist die pure Fitness — das hat der Lehrer aus Nürnberg jetzt bei einer weltweiten CrossFit-Challenge bewiesen.

Von wegen: Kai Kastl lässt sich nicht hängen, er geht bis an seine Grenzen und drüber hinaus. © Foto: Elena Rudakova



Kai Kastl ist ein starker Lehrer. Um das zu wissen, muss man ihn nicht im Unterricht erlebt haben, da genügt ein Besuch bei ihm zu Hause. Wenn Kastl sein Trainingspensum nicht in der CrossFitbox seines Trainers René Michel in Mögeldorf absolviert, dann läuft der 38-Jährige schon mal durch seine Wohnung - im Handstand.

Wer das nicht glaubt, kann sich auf der Facebookseite des Englischlehrers überzeugen. Dort sieht man das Muskelpaket mit Glatze bei einer "relaxed late nite session", also einem eher entspannten Training am Abend.

Das Video zeigt Kai Kastl, der an der Lothar-von-Faber-Fachoberschule (immerhin Eliteschule des Sports) unterrichtet, wie er eine Hantel mit dicken Gewichten stemmt, einen riesigen Medizinball an einer Wand hochwirft und wieder fängt, Klimmzüge macht — und im Handstand durch die Halle "läuft".

Das ist CrossFit. Seit zehn Jahren ein Trendsport mit immer mehr Anhängern, auch in Deutschland. Einer davon ist Kai Kastl. Vier- bis sechsmal pro Woche trainiert er dafür, mal in der Box, mal zu Hause in der Garage "oder ich gehe auch in den Wald laufen". Diese Mischung aus Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination ist es, die Kastl fasziniert.

Heraus kommen dabei echte Sport-Alleskönner, findet er, "die zwar nirgends spitze sind, aber alles machen". Sein Beispiel beweist das: "Ich kann 200 Kilogramm stemmen, aber auch die drei Kilometer in unter zwölf Minuten laufen."

Kai Kastl betreibt CrossFit zwar erst seit zwei Jahren, ist aber bereits vorher im Fitnessbereich aktiv — und hat als Fitnesstrainer gearbeitet. Inzwischen ist Kastl auch CrossFit-Trainer, lässt manche Konkurrenz alt aussehen — und darf sich nun "Fittester Lehrer Deutschlands 2018" nennen.

Dafür hat der 38-Jährige ein Jahr lang hart trainiert — und fünf Wochen richtig geklotzt. So lange dauern die jährlich stattfindenden CrossFit Open, bei denen auch heuer weltweit 500 000 Fitnessverrückte teilgenommen haben, aber unabhängig voneinander. Immer donnerstags wird dafür eine Aufgabe gestellt, eine Fitnesseinheit, die die Teilnehmer dann bis zum Montag absolvieren müssen, immer mit einem "judge" an der Seite, also einem Schiedsrichter. Kai Kastl legt sich ins Zeug, wiederholt jede Übung so oft, bis er das Maximum aus sich herausgeholt hat, zum Beispiel beim Gewichtheben kombiniert Burpees über die Stange. Eine Tortur für viele — für Kai Kastl eine leichte, weil eher mentale Aufgabe. "Es geht darum, den Kopf auszuschalten, sich nicht jede Minute zu fragen, wie lang noch — sondern einfach zu machen."

Kein Armdrücken mit Schülern

Kastl macht’s — mit Erfolg: In seiner Altersgruppe (35 bis 39 Jahre) in seiner Berufsgruppe landet er ganz vorne. Was, wie Kastl sagt, in diesem Jahr klappen musste, "die junge Konkurrenz ist brutal stark".

Die kommt auch aus den eigenen Reihen. Tatsächlich ist Kastls fleißigster Trainingspartner ein ehemaliger Schüler — auch wenn das schon zehn Jahre her ist. Die Schüler, die von Kai Kastls starkem Hobby wissen, "finden’s geil — und das ist auch zusätzlicher Ansporn", sagt der Lehrer. Der gibt zu, ein absolutes Gewohnheitstier zu sein: "Ich stehe immer zur selben Zeit auf, esse oft dasselbe."

Und: Kastl richtet den Fokus immer auf nur eine Sache. "Wenn Schule ist, zählt nur Schule. Wenn Sport ist, nur Sport." Das gehört zur Lebensphilosophie des 38-Jährigen, die teilweise auch überrascht. Zum Beispiel wenn er sagt, dass "Motivation Blödsinn ist — man muss die Sachen anpacken". Das gelte für Sport genauso wie fürs Lernen oder die Steuererklärung.

CrossFit sei deshalb "die perfekte Analogie: Je mehr man hineinsteckt, umso mehr bekommt man zurück — wer aufgibt, scheitert, wer kämpft, gewinnt". Das will Kai Kastl seinen Schülern mit auf den Weg geben. Nur auf eines lässt sich Deutschlands fittester Lehrer nicht ein — auf ein Armdrücken mit Schülern.

