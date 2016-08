Der Sommer ist schön! Und deshalb genossen ihn die Nürnberger aufs Feinste. Am Samstagabend spielte sich das Leben vor allem draußen ab. Hier die unterhaltsamsten und entspanntesten Sommer-Impressionen.

Es gibt viele Meinungen zu den Ausgaben für die Asylpolitik. Doch kaum jemand weiß über die genauen Zahlen Bescheid. Was kostet ein Flüchtling die Stadt Nürnberg? Was übernimmt die Landesregierung? Und welche Standards müssen die Vermieter einhalten? Eine Übersicht in Zahlen.