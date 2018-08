Sie hüllen sich in Regenbogenfahnen, röhren mit Motorrädern durch die Stadt: Hunderte protestierten beim "dyke*march" in Nürnberg für mehr Lesbenrechte, für Akzeptanz - und für grenzenlose Liebe. Wir haben die Bilder!

Erst wenige Tage alt und schon haben sie ihren ersten großen Fototermin - die Babys, die im Juli in Nürnberg zur Welt gekommen sind. Ob mit dichtem Haar oder zerknautschtem Gesicht, die Bilder der kleinen Neu-Nürnberger sind einfach zum Dahinschmelzen.

In den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag kam es in einem mehrstöckigen Wohngebäude in der Brehmstraße zu einem Kellerbrand. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst wegen des Verdachtes auf eine leichte Rauchgasvergiftung untersucht.