Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die einzig wahre Liebe - Romeo und Julia hat einiges zu bieten. Das klassische Motiv schlüpft bei "Believe", der neuen Show von "Holiday on Ice", nun in ein neues paar Schlittschuhe und kommt flott und modern daher. Mit dabei: Moderatorin Sylvie Meis - sie begleitet die Zuschauer als Erzählerin durch die Vorstellung.