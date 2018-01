Mit hochgeschlagenem Mantelkragen wartet dieser Mann auf eine bessere Zukunft. Fotografieren ist in den Gängen des Arbeitsamtes nicht gestattet. Nur das Verbotsschild darf aufgenommen werden… Hier geht es zum Kalenderblatt vom 3. Januar 1968: Gereizte Atmopshäre © Kammler

Unfall in Nürnberger Landgrabenstraße: Vier Personen verletzt Bei einem Verkehrsunfall in der Nürnberger Landgrabenstraße wurden am Dienstagnachmittag vier Personen verletzt. Auch ein Streifenwagen der Polizei war an dem Zusammenstoß beteiligt. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen, auch der Straßenbahnverkehr rund um die Christuskirche musste eingestellt werden.

Großeinsatz am Plärrer: 32-Jähriger wirft Gegenstände von Hochhaus Stundenlang kreiste ein Polizei-Helikopter in der Nacht auf Dienstag über der Nürnberger Innenstadt. Ein 32-Jähriger war auf ein Gerüst am Plärrer-Hochhaus geklettert und hatte von dort aus Gegenstände hinabgeworfen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Das Motiv des Mannes ist nicht bekannt.

Weg mit dem Silvester-Müll: Sör räumt Nürnbergs Straßen auf Eigentlich sollte an Silvester ja jeder seinen eigenen Müll wegräumen - geklappt hat das aber nicht wirklich. Deswegen hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) schon am frühen Montagmorgen mit den Aufräumarbeiten begonnen. Neben Glasflaschen und Plastikbechern mussten aber auch die Überreste vom Feuerwerk entfernt werden - sogar in der eigentlich böllerfreien Zone.