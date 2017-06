Am Freitagnachmittag ist ein 20-Jähriger zwischen Wendelstein und dem Kreuz Nürnberg-Süd von der Autobahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Mathe, Deutsch, Englisch & Co - es ist geschafft. Die Nürnberger Abiturienten feierten nach der Notenbekanntgabe ihr bestandenes Matura an der Wöhrder Wiese. Wie die Stimmung war? Das fragen Sie am besten den jungen Herren, der sich spontan eine Glatze schneiden ließ.