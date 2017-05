Die Nürnberger Bevölkerung hat ein ruhiges Pfingstfest erlebt. "Keine aufregenden Zwischenfälle", meldeten gestern Abend Polizei, Feuerwehr und die Männer vom Roten Kreuz. Wie hier im Stadionbad „aalten“ sich auch in den anderen Nürnberger Freibädern zahlreiche Wasserratten in der warmen Sonne. Hier geht es zum Artikel vom 16. Mai 1967: Schönes Pfingstfest in Nürnberg. © Gerardi