Viel Licht und viel Platz: Archtitekt Gerhard Wirth hat es sich gemütlich eingerichtet in den ehemaligen Opti-Werken in der Rollnerstraße. Die Halle ist zehn Meter hoch - und bietet auch viel Platz zum Arbeiten.

Die Spannungen die auf internationaler Ebene momentan zwischen der Türkei und Deutschland herrschen, wirkten sich auf die Eröffnung des Deutsch-türkischen Filmfestivals in Nürnberg kaum aus. Der Auftakt am Samstag stand ganz im Zeichen der Filmkunst - wobei die durchaus auch politisch sein kann, wie ein Blick in das Programm offenbart - Proteste blieben aber aus.