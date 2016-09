Rein ins Dirndl und ab ins Wasser: Diesem Motto folgten 25 Frauen und Männer am Samstag bei der Dirndl-Flug-WM 2016 im Bayern07 Freibad in Nürnberg. Alleine oder paarweise sprangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 2-Meter-Brett spektakulär ins kühle Nass.

Erst das Wasser, dann das Land: Heuer wurde an der Bucht am Norikus fleißig gebaggert, in den kommenden eineinhalb Jahren steht nun die Umgestaltung des Ufers an. Bis zum Frühjahr 2018 will die Stadt richtig klotzen.