Karolinenstraße ist Nürnbergs beliebteste Einkaufsmeile

Damit bleibt sie die belebteste bayerische Einkaufsstraße außerhalb Münchens - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg ist - auch in Zeiten des Online-Handels – als Einkaufsstadt beliebt. Besonders die Karolinenstraße gehört mit 6300 Passanten pro Stunde zu den Toplagen. Damit ist sie nicht die einzige Shopping-Anlaufstelle in der Stadt.

Auch die Mietpreise in den Einkaufsstraßen haben sich die Analysten angesehen. Laut ihrer Erhebung liegt die Spitzenmiete in der Karolinenstraße derzeit bei 150 Euro pro Quadratmeter. © Horst Linke



Damit liegt Nürnbergs beliebte Einkaufsmeile zwischen Breiter Gasse und Kaiserstraße zum dritten Mal in Folge unter den Top 20 in Deutschland. Gezählt wurde der Publikumsverkehr am 6. Juni 2018, einem Samstag. Den sogenannten "Frequenzreport" erstellt regelmäßig der Immobiliendienstleister "PNB Paribas Real Estate". In seiner jüngsten Analyse hat das Unternehmen 95 Einkaufsstraßen in 27 deutschen Städten untersucht. Die Karolinenstraße bleibe die belebteste bayerische Einkaufsstraße außerhalb Münchens, so PNB Paribas. Allerdings liege sie trotz ihrer guten Werte diesmal um sechs Prozent unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre.

In der Breiten Gasse wurden 4400 Besucher pro Stunde gezählt, sie liegt damit auf Platz 47. In der Kaiserstraße waren knapp 1900 Menschen unterwegs. "Aufgrund der hohen Konzentration von Premium- und Luxuslabels in dieser Lage ist dies jedoch nicht verwunderlich", so die Autoren der Untersuchung.

Auch die Mietpreise in den Einkaufsstraßen haben sich die Analysten angesehen. Laut ihrer Erhebung liegt die Spitzenmiete in der Karolinenstraße derzeit bei 150 Euro pro Quadratmeter. In der Breiten Gasse liegt die Höchstmiete bei 130 Euro und in der Kaiserstraße bei 80 Euro.

Auf Platz eins in der Rangliste liegt seit 2013 die Kaufingerstraße in München mit 12.900 Passanten in der Stunde. Auf Platz zwei liegt die Kölner Schildergasse mit 11.400 Passanten. Den dritten Platz belegt die Frankfurter Zeil mit 10.400 potenziellen Kunden pro Stunde.

