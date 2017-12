Kartenvorverkauf für die Blaue Nacht startet

NÜRNBERG - Wer in Vorfreude schwelgen will, kann sich schon jetzt sein Ticket für die Blaue Nacht sichern. Einen ganz handfesten Vorteil haben die Frühstarter ebenfalls.

Großer Andrang auf dem Hauptmarkt bei der Blauen Nacht 2017. Foto: Michael Matejka



Wer bis Jahresende ein Ticket kauft, kann schon am Vorabend der Blauen Nacht, am 4. Mai, von 20 bis 24 Uhr die Preview-Projekte aus dem Kunstwettbewerb erleben. Am Samstag, 5. Mai, findet dann von 19 bis ca. 4 Uhr die Blaue Nacht statt.

Einige Programmpunkte stehen jetzt schon fest: Dan Reeder, ein Urgestein der Nürnberger Kunstszene, wird mit seinen verschmitzten, hintergründigen und skurrilen Motiven die Burgprojektion gestalten. Die Gruppe "Slide Media" aus Barcelona ist für die Projektion an der Fassade des Neuen Rathauses zuständig. Die leuchtende Riesenpuppe von "Dundu" aus Stuttgart ziert das Kulturdreieck in der Lessingstraße. Bis Mitte Dezember läuft noch die Bewerbungsphase für den internationalen Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb.

In den rund 70 an der Blauen Nacht beteiligten Institutionen wird kräftig am Programm gefeilt. Auch St. Martha wird diesmal wieder mit dabei sein.

Alle Karten sind Kombitickets, man kommt also mit den Bussen und Bahnen im gesamten VGN-Gebiet bequem zur Blauen Nacht und wieder heim. Weitere Infos unter www.blauenacht.nuernberg.de im Internet.

