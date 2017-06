Kärwa hoch zwei: Nürnberg steckt im Feier-Fieber

Kärwa-Fans zog es am Wochenende nach Großreuth und in den Gostenhof - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Einmal altbewährt, einmal hip: Am Wochenende hatten Kärwa-Fans in Nürnberg die freie Wahl. In Großreuth standen Traditionen wie das Aufstellen des Kirchweihbaumes, das Küchlebetteln und der Betzenaustanz auf dem Programm. In Gostenhof konnten die Kärwa-Gänger ihr kühles Bier und das Lebkuchenherz bei Rockmusik genießen.

Bilderstrecke zum Thema Volles Programm bei Rock-Kärwa und Stadtteilfest in Gostenhof Volles Programm an fünf Tagen wird derzeit wieder rund um die Dreieinigkeitskirche in Gostenhof geboten. Bei der Rock-Kärwa steht jeden Tag eine andere Band auf der Bühne.



Bilderstrecke zum Thema Vier Tage Trubel: Großreuth h.d.V. feiert Kärwa Die Kärwa im Stadtteil Großreuth hinter der Veste zwischen Volkspark Marienberg und Ringstraße blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit über 100 Jahren wird veranstaltet und bietet den Bewohnern des Stadtteils die Möglichkeit, mit ihren Familien zu feiern. Höhepunkte des viertägigen Programms sind das Aufstellen des Kirchweihbaumes, das Küchlebetteln und der Betzenaustanz.