Kassiererin einer Tankstelle gewürgt: Mann auf der Flucht

Erheblich beschädigter Geldschein als Auslöser für Streit - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nachdem eine Angestellte in einer Nürnberger Tankstelle einen Geldschein nicht akzeptierte, soll ein bislang unbekannter Mann die Frau gewürgt haben, ehe er das Weite suchte. Die Polizei konnte den Flüchtigen nicht finden, auch weil bis zur deren Verständigung bereits eine halbe Stunde verstrichen war.

Nach Polizeiangaben betrat ein etwa 30-jähriger Mann am Samstagabend gegen 22.20 Uhr die Tankstation in der Äußeren Sulzbacher Straße. Er nahm sich aus der Kühltheke Getränke und wollte diese mit einem erheblich beschädigten Geldschein bezahlen. Die 23-jährige Kassiererin akzeptierte diesen nicht, woraufhin es zunächst zu einem verbalen Disput kam. In der Folge soll der Mann die Frau gewürgt haben, ehe er über den Hinterausgang der Tankstelle flüchtete. Bis zur Verständigung der Polizei dauerte es eine halbe Stunde, auch deshalb verlief die eingeleitete Fahndung erfolglos.

Nach Angaben der Zeugin kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 30 Jahre alt, schlank, 1,65 Meter groß und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Trainingsjacke mit grauer Kapuze bekleidet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112 3333 zu melden.

