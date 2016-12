Katzen können kuscheln – aber auch kratzen

NÜRNBERG - Nein sagen. Weggehen. Hilfe holen. Das lernen Kindergartenkinder mit "Resi". Zwei Professorinnen der Technischen Hochschule Nürnberg haben das Konzept entwickelt, um Drei- bis Sechsjährige vor sexueller Gewalt zu schützen.

Die rot-getigerte Katze Resi und ihr graugestreifter Katzenfreund Ralf nehmen Kindergartenkinder mit in die Welt der Gefühle. In ihren Geschichten erleben sie Mut, Angst, Scham, Freude, Ärger und vieles mehr. Foto: Fotos: Roland Fengler



Resi hat Angst. Die rot-getigerte Katze hat beim Spielen eine Milchkanne umgeschubst. Was wird ihr Frauchen dazu sagen? Wird sie schimpfen? Soll sie es ihr überhaupt beichten? Resi schämt sich für das, was sie gemacht hat.

Mit Geschichten wie dieser lernen Kindergartenkinder über ihre Gefühle zu reden. Mit den Erzieherinnen besprechen sie: Wie fühlt sich Angst an? Wann hast du dich zuletzt für etwas geschämt? Was hast du dann gemacht? Wie könnte die Geschichte mit Katze Resi weitergehen?

"So lernen Kinder spielerisch, Gefühle zu erkennen und zu benennen sowie nach und nach ganz normal darüber zu sprechen", sagt Christina Storck. Die Professorin für Psychologie hat mit Simone Pfeffer, Professorin für Soziologie, und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Julia Feldmann das Konzept "Resi" entwickelt – "Resilienz und Sicherheit zur Prävention sexuellen Missbrauchs in Kindertageseinrichtungen".

Es wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. "Wir wollen Kinder stark- und selbstbewusst machen", sagt Pfeffer. "In einer altersgerechten Sprache und Umgebung, ohne ihnen Angst zu machen."

Simone Pfeffer ist Professorin für Soziologie.



Dabei hilft eine Spielekiste, die die drei Frauen entwickelt haben: Darin wohnt Resi, die rot-getigerte Katze, und ihr grau-gestreifter Katzenfreund Ralf. In einem eigens gestalteten Bilderbuch erleben sie jede Menge Abenteuer.

Im Klettergarten müssen sie Mut beweisen. Wenn Resi krank ist, kümmert sich Ralf um sie. Die zwei streiten auch mal und vertragen sich wieder. Und wenn Menschenbesuch kommt, der zu sehr kuscheln will, fahren Resi und Ralf ihre Krallen aus und verziehen sich auf ihren Lieblingsplatz neben dem Ofen.

Der Kindergarten St. Joseph in Weisendorf bei Erlangen hat diesen Ofen sogar in seinem Gruppenraum als Wohlfühlort nachgebaut. Im Adventskalender hatten die Kinder heuer Plätzchen in Katzenform.

"Wir geben den Einrichtungen unser Material an die Hand und die Erzieherinnen entscheiden dann, wie sie damit umgehen", sagt Pfeffer. Mit in der Kiste sind auch Körperposter von einem Jungen und einem Mädchen, einem Mann und einer Frau, mit denen die Kinder lernen, alle Körperteile richtig zu benennen.

"Es muss genauso normal sein, zu wissen, wo das Ohr, die Schulter und der Penis ist", sagt Professorin Pfeffer. "Da wird nichts betont oder verschwiegen, sondern ganz selbstverständlich damit umgegangen."

Neun Kindergärten aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und den Landkreisen Bamberg und Bayreuth haben an der Studie teilgenommen, mit rund 400 Kindern. Die Wissenschaftlerinnen haben vier Monate lang untersucht, ob "Resi" tatsächlich etwas bringt – und die Teilnehmer mit einer Kontrollgruppe verglichen.

Christina Storck, Professorin für Psychologie an der TH Nürnberg.



"Die Kinder, die mitgemacht haben, haben ihren Wortschatz erweitert, sie sind viel sicherer im Unterscheiden von Gefühlen und vielfältiger in ihren Handlungsmöglichkeiten geworden", fasst Storck die Ergebnisse zusammen.

Im kommenden Jahr veröffentlichen die Professorinnen das "Resi"-Konzept für alle interessierten Einrichtungen zum Nachlesen und Anwenden in einem Buch. "Wir haben uns für die zwei Katzen als Vermittler entscheiden, weil sie Schmusetiere sind, aber trotzdem ihren eigenen Kopf haben", erklärt Pfeffer. "Wenn es ihnen zu viel wird, gehen sie weg oder wehren sich."

Auch Drei- bis Sechsjährige merken, wenn ihnen etwas nicht gefällt oder komisch vorkommt. Zum Beispiel ein Geheimnis. "Wir wollen den Kindern zeigen, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt", sagt Storck.

Wenn Mama bald Geburtstag hat, ist es okay ihr bis dahin nicht zu verraten, dass sie einen Kuchen bekommt. Wenn aber Anna und Paul in den Pausen immer Emma in den Dreck schubsen und sagen "Wehe, du erzählst das jemandem", dann muss Emma das nicht für sich behalten.

"Jedes Geheimnis, das nicht in absehbarer Zeit aufgelöst werden kann, ist ein schlechtes", sagt Storck. "Sobald ein Geheimnis belastend ist, darf es nicht geheim bleiben."

In der Spielekiste sind auch "Geheimniskarten", mit deren Hilfe Kinder lernen, solche Situationen zu unterscheiden. "Drei- bis Sechsjährige merken sich keine Verhaltensregeln, sondern Beispiele, die sie aus ihrem Alltag kennen", erklärt die Professorin.

In einer Geschichte auf der Karte wird ein Kind gekitzelt bis es nicht mehr darüber lachen kann. Es sagt "Nein, lasst das", aber die anderen hören nicht auf. "Es ist wichtig, dass Kinder merken, wann ihnen etwas zu weit geht, wenn ihnen etwas nicht gefällt und wie sie das artikulieren können", sagt Pfeffer.

Kinder können sich nicht alleine schützen – dafür sind die Erwachsenen verantwortlich. Aber sie können lernen, sich Hilfe zu holen.

Christina Merkel