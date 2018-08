Kehrmaschine brennt aus: Großeinsatz in der Marienstraße

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten am Dienstagmorgen aus - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Ein lauter Knall - und viel dunkler Rauch: Am Dienstagmorgen ist eine Kehrmaschine in der Marienstraße in Flammen aufgegangen, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Fahrer handelte goldrichtig.

Feuerwehrmänner löschen die brennende Kehrmaschine ab. © Peter Schulze-Zachau



Feuerwehrmänner löschen die brennende Kehrmaschine ab. Foto: Peter Schulze-Zachau



Um kurz vor 9 Uhr waberte plötzlich dichter, schwarzer Rauch durch die Marienstraße. Rußpartikel staubten den Gehweg und einige geparkte Autos ein und wenig später war bereits ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Ursache: Eine Kehrmaschine des Verlagshauses Nürnberger Presse war in Flammen aufgegangen.

Bilderstrecke zum Thema Brennende Kehrmaschine staubt die Nürnberger Marienstraße ein Am Dienstagmorgen ist eine Kehrmaschine in der Marienstraße in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Gefährt war aber nicht mehr zu retten. Jede Menge Ruß verteilte sich auf dem Gehweg und auf parkenden Autos.



Der Fahrer hatte die Maschine gerade eine Rampe hinaufbefördert, als er plötzlich Rauch aus dem Gefährt dringen sah. Geistesgegenwärtig stellte er die Kehrmaschine sofort ab und ging in Sicherheit. Eine kluge Entscheidung, denn wenig später stand das Fahrzeug in Flammen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr bekämpften seine Kollegen den Brand mit einem Feuerlöscher.

Schließlich übernahmen die Profis die weiteren Arbeiten und banden das Richtung Straße laufende Löschwasser-Ruß-Gemisch mit Sand. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Warum die Kehrmaschine plötzlich in Flammen aufging, ist noch unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.