Kein Hortplatz: Der Frust ist in vielen Familien groß

NÜRNBERG - Jedes Jahr bangen Eltern, ob sie für ihre Kinder einen Hortplatz bekommen. Sozialreferent Reiner Prölß (SPD) verspricht, dass "alle irgendwo unterkommen werden". Mit einer Einschränkung: Nicht jeder wird seinen Wunschplatz erhalten. In manchen Stadtteilen herrscht großer Mangel.

Doch auch in diesem Jahr reichen die Hortplätze in Nürnberg nicht aus, das Jugendamt musste 1600 Absagen verschicken, sucht aber nach Lösungen. © dpa



Das Jugendamt hat bislang rund 1600 Absagen in Sachen Hortplätze verschickt - Mehrfachanmeldungen sind schon herausgerechnet. Die Zahl hört sich dramatisch an, wurde von Georg Reif, Vizechef des Jugendamts, im Jugendhilfeausschuss aber relativiert. Denn von den Antragstellern, die erst leer ausgegangen sind, brauchen nach einer Elternbefragung laut Reif nur rund 40 Prozent tatsächlich einen Hortplatz.

Den übrigen 60 Prozent würde eine Mittagsbetreuung für ihr Kind reichen. Unterm Strich sieht das dann so aus: Laut Reif benötigen de facto nur noch rund 600 Schülerinnen und Schüler einen Hortplatz. Weil andererseits aber noch über 700 Plätze zu vergeben seien, in den Zentralhorten zum Beispiel, "müsste das im Stadtgebiet in der Summe aufgehen", bilanziert der stellvertretende Jugendamtsleiter.

Allerdings werden viele Eltern nicht ihren Wunschplatz für ihr Kind bekommen. "Wenn sich jemand nur eine Lösung im Stadtteil vorstellen kann, dann muss man Flexibilität einfordern", fährt Reif fort. Sprich: Die Eltern müssen sich notfalls damit arrangieren, ihr Kind im Zentralhort betreuen zu lassen. "Und wenn jemand sagt, das mag er nicht, dann weiß ich auch nicht weiter", so Reif.

Die Stadträte pflichteten ihm im Großen und Ganzen bei. Es sei einfach unmöglich, in einer Stadt wie Nürnberg zu jeder Zeit Hortplätze genau da vorzuhalten, wo sie gebraucht werden, ergänzte FDP-Stadträtin Christiane Alberternst.

"Wir hängen völlig in der Luft"

Bei den betroffenen Familien ist dennoch der Frust groß. Bayernweit tricksen Eltern, um ihrem Nachwuchs doch den begehrten Platz zu sichern. So zum Beispiel in Ziegelstein, wo das Jugendamt zwar 39 Hortplätze vergeben konnte. 50 Familien gingen jedoch zunächst leer aus. "Wir hängen völlig in der Luft", sagt eine 41-Jährige, deren Tochter im September in die Schule kommt. Als normale Familie haben man offenbar überhaupt keine Chance, auf Anhieb berücksichtigt zu werden, so die Sekretärin. "Die Verzweiflung wächst, die Freude auf den bevorstehenden Schulstart sinkt."

Auch in Eibach warten viele Eltern und Kinder noch auf eine Lösung. Dort musste das Jugendamt ebenfalls 50 Familien vertrösten. "Wenn das so weitergeht, muss meine Frau ihre Arbeit aufgeben", sagt ein verzweifelter Vater. "Wir haben niemanden, der die Betreuung übernehmen kann." Ähnlich viele Plätze fehlen in Reichelsdorf, in Teilen der Südstadt, in Muggenhof und Rennweg. Doch allen, die um Unterstützung gebeten haben, wolle das Jugendamt helfen, betont Reif. Im April soll klar sein, wer in einem der Zentralhorte unterkommt.

In etlichen Stadtteilen sind Neubauten geplant, so in Eibach, Ziegelstein und Katzwang, wo 36 Familien noch nicht wissen, wo der Nachwuchs unterkommen wird. Reif: "Das Projekt dort steht auf der Prioritätenliste ganz oben." Auch in Thon, wo Eltern sogar gegen die Vergabepraxis der Stadt geklagt hatten, sollen neue Häuser "relativ bald" für Entspannung sorgen.

