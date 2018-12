Kein Verbot: Wirtschaftsreferent verteidigt Nachtflüge

Fraas sieht Standortvorteil für den Airport und die heimische Wirtschaft - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Einen umsichtigen Umgang mit dem Thema Nachtflüge mahnt Wirtschaftsreferent Michael Fraas an. Die Möglichkeit zu Nachtflügen sei ein wichtiger Standortvorteil für den Albrecht Dürer Airport Nürnberg.

Erneut ist in Nürnberg eine hitzige Debatte um Nachtflüge entbrannt. © Stefan Hippel



"Der Flughafen reizt diese Möglichkeiten bei weitem nicht aus, sondern geht damit sehr sorgsam um, gerade mit Rücksicht auf die Bevölkerung im Umfeld", erklärt Michael Fraas.

In der Hauptreisezeit im Sommer dieses Jahres habe es allerdings eine Sondersituation gegeben, die in Nürnberg zu mehr Nachtflügen geführt habe: "Eine Ursache war der europaweite Verspätungssommer. Manche bundesweiten Medien sprachen gar von einem Flugchaos", so Fraas. "Das lag unter anderem an europaweiten Kapazitätsproblemen bei der Flugsicherung angesichts eines stark beanspruchten europäischen Luftraums."

Außerdem habe auch die Tatsache eine Rolle gespielt, dass ein großer Teil der zum Beispiel von Eurowings übernommenen Air-Berlin-Maschinen noch am Boden gestanden hätte, weil die Umschreibung der Flugzeuge bei den Luftfahrtbehörden auf die neuen Eigentümer nur langsam vorangegangen sei.

"Im neuen Jahr werde ich im Stadtrat ausführlich zum Thema Nachtflüge anhand von Zahlen und Fakten berichten", fügt Fraas hinzu. "Ein Nachtflugverbot lehnen wir jedoch ab. Da bin ich mit CSU und SPD einig."

gs