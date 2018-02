Keine Rose vom Bachelor: Das sagt Ex-Miss-Nürnberg

NÜRNBERG - Janina Weschta hat vom TV-Junggesellen in "The Bachelor" keine Rose bekommen und scheidet damit aus der Kuppelshow aus. Wir haben die 24-Jährige Fitnesstrainerin aus München, die einst Miss Nürnberg und Miss Bayern war, zur Sendung befragt...

Für Janina Weschta ist die Suche nach dem Traummann vorerst beendet: Nach ihrem Rausschmiss in der fünften Woche beim Bachelor möchte sie sich erstmal ihrer Familie und ihren Freunden widmen. © MG RTL D



Janina, keine Rose: Wie enttäuscht bist du? Woran hat`s gelegen, meinst du?

Janina Weschta: Ich muss dazu sagen, dass ich Daniel in dieser Woche von einer anderen Seite kennengelernt habe. Wir waren nur noch zehn Mädels in der Villa, davon wurden über die Hälfte geknutscht und es ging heiß zur Sache. Ich habe gemerkt, dass mein Interesse an ihm zurück gegangen ist. Daniel hat, glaube ich, gemerkt, dass ich nicht mehr mit ganzem Herzen dabei war. Dennoch wollte ich dem Ganzen eine Chance geben. Ob ich jetzt enttäuscht bin, kann ich schlecht beantworten, denn vielleicht wartet da draußen auf mich ein anständiger Mann, der nur eine Rose verteilt.

Wo soll der Traummann jetzt herkommen?

Weschta: Bevor ich mich jetzt weiter auf die Suche nach meinem Traumprinzen mache, möchte ich erst mal Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen, die ich in dieser Zeit sehr vermisst habe. Planen kann man so etwas ja leider nicht. Liebe hin oder her, ich habe gehört, es gibt so etwas wie Frühlingsgefühle?! Es kommt, wie es kommt...

Wie soll er denn sein, derjenige welche?

Weschta: Am liebsten hätte ich jemanden an meiner Seite, der nicht in der Öffentlichkeit steht, bodenständig ist und sich für nur eine Dame entscheiden kann. Ein Mann, der mich mit seinem Gesamtpaket optisch, aber vor allem auch charakterlich überzeugen kann.

Würdest du wieder bei der Sendung mitmachen?

Weschta: Ich bereue meine Teilnahme nicht. Es war eine positive Erfahrung mit wunderschönen Momenten. Bei den schlechten Erfahrungen, wie zum Beispiel den Lästereien oder dem Zickenterror, bin ich an mir selbst gewachsen. Eine Garantie, sich über diesen Weg zu verlieben, gab es nicht, jedoch ist es nicht unmöglich. Aus diesem Grunde sag niemals nie.

Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld?

Weschta: Man wird natürlich tagtäglich damit konfrontiert, deswegen gibt verschiedene Reaktionen. Ich habe in keinem Moment falsch gehandelt. Das war ich, ich habe mich nicht verstellt. Entweder es kam gut an oder eben nicht.

Welcher Kandidatin würdest du den "Bachelor" gönnen?

Weschta: Maxime ist als Gesamtpaket eine Frau, die sich viele Männer wünschen würden. Das gleiche gilt auch für Jessica. Ich bin gespannt, für wen er sich entscheiden wird. Hoffentlich für keine,die ein falsches Spiel spielt.

