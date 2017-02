Keine Scheu vor Korbwürfen und Dribblings

Um Mädchen für Basketball zu begeistern, initiierte der Post SV "Mädels GO" - Das Projekt setzt auf Schul-Kooperationen

NÜRNBERG - Viele Mädchen würden gerne Basket­ball spielen, trauen sich aber nicht. Denn der Sport hat den Ruf, ein Män­nersport zu sein. Der Post SV will mit einem Projekt den weiblichen Nach­wuchs fördern. Das Projekt "Mädels­GO" hat bereits einige Preise einge­heimst.

Von wegen Männersport: der Post SV fördert mit "Mädels GO" den Basketball-Nachwuchs. © Eduard Weigert



Die Mädchen kommen fröhlich und ein wenig aufgekratzt in die Halle. Es ist Donnerstagabend, Basketballtrai­ning beim Post SV. Jede der zwölf Mädels, durchschnittlich elf Jahre alt, schnappt sich einen Basketball und wärmt sich erst einmal auf. Nach einigen lockeren Korbwürfen und Laufrunden winkt Trainer Sergej Schell seine Mannschaft zu sich he­ran. Auf dem Trainingsplan an diesem Abend stehen Korbleger - eine speziel­le Wurftechnik im Basketball. Dabei wird der Ball meist aus dem Lauf her­aus mit einer Hand direkt in den Korb oder ans Brett gelegt. Dazu gehört eine spezielle Abfolge von Schritten. Bei einem Korbleger von der rechten Seite wird mit dem linken Bein abge­sprungen. Ohne zu zögern legen die Mädchen los und auch wenn es nicht auf Anhieb klappt, geben sie nicht so schnell auf.

Laura Hampl, elf Jahre alt, ist stolz auf ihre Mädels-Mannschaft. Ballett oder Gardetanz, die typischen Mäd­chensportarten, wollte sie nie machen. "Basketball ist mehr mein Sport", sagt Laura selbstbewusst. Ihre Teamkollegin Melike Aydin, eben­falls elf, erzählt, dass sie schon mehre­re Spiele im Fernsehen gesehen hat. "Das hat mich inspiriert." Auf Inspiration nur aus dem Fernse­hen kann der Verein schon lange nicht mehr setzen. Zu Zeiten des Booms sei das anders gewesen, sagt Trainer Ser­gej Schell. Vor allemder deutsche Vor­zeigespieler und NBA-Profi Dirk Nowitzki bescherte nicht nur dem Post SV eine erhöhte Nachfrage. "Heu­te muss man sich etwas einfallen las­sen", sagt U9-Trainerin Michaela Fuhrmann. Daher wurde das Projekt "Mädels GO" gegründet, denn vor allem junge Nachwuchsspielerinnen sind im Basketball gefragt, um einen Spielbetrieb zu gewährleisten.

Man muss nicht groß sein

"Mädchen trainieren in der Schule oft mit den Jungs. Die Jungs spielen mit mehr Körpereinsatz und das schreckt die Mädchen ab", sagt Trai­ner Sergej Schell. Mit dem Projekt wolle man gezielt an Mädchen heran­treten und Vorurteile abbauen. "Bas­ketball wird oft als Männersport ange­sehen", sagt Schell, "dabei sind die Damen genauso erfolgreich." "Mädels GO" ist ein Projekt, das zum Schuljahr 2013/2014 startete. Zielgruppe sind Mädchen vornehm­lich in den fünften oder sechsten Klas­sen. Es gibt aber auch Kooperationen mit verschiedenen Grundschulen in Nürnberg. Der Verein bietet einmal die Woche nachmittags Basketball-Training an. Wer sich geschickt anstellt, wird zum Probetraining ein­geladen.

Besonders groß mussman beim Bas­ketball nicht sein - entgegen der weit­läufigen Meinung. "Die kleineren Spielerinnen sind genauso wichtig", betont Trainerin Michaela Fuhrmann. Denn die Kleineren sind wendiger.

Über das Projekt hat der Post SV schon mehrere Mädchen für Verein und Sport begeistern können. Zahlen haben die Trainer nicht parat.

Aber: Sie haben mehrere Preise für ihr Engagement bekommen. Beim Nürnberger Sportdialog im Novem­ber vergangenen Jahres war "Mädels­GO" für den Projektförderpreis nomi­niert - und gewann die Auszeich­nung, die mit 2000 Euro dotiert war. Zudem gab es 1000 Euro beim Förder­preis der Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken. Mit dem Geld kann der Post SV unter anderem neue Übungsleiter holen.

Der Verein stellt den Spielerinnen auch eine App fürs Smartphone zur Verfügung, die es ermöglichen soll, selbständig neben dem Mannschafts­training seine Fitness zu verbessern. Mit der App "GO! Athletik" heimste der Post SV ebenfalls einen Preis ein, und zwar beim Sportpreis Mittelfran­ken in der Kategorie Innovation.

Mit den Mädels in die Liga

Ziel der Post SV ist, die U13 Mäd­chen- Mannschaft in der Bayernliga zu melden. Und das möglichst bald. Spiele bestreiten auch schon die U9-Mädels. "Wettkämpfe sind auch wichtig", sagt Trainerin Michaela Fuhrmann. Denn nur so könne man sich mit anderen messen. Außerdem weiß man, wofür man ein- bis zwei­mal die Woche trainiert.

Malanie Kunze