Für großes Aufsehen sorgte Anfang 1969 die Landung von 5000 US-Soldaten auf dem Nürnberger Flughafen, die in "Starlifter"-Militärflugzeugen eingeflogen wurden. Grund dafür war das erste Großmanöver der NATO Reforger 1 (Return of Forces to Germany) während des Kalten Krieges. Der Name steht für die Rückführung von früher in Deutschland stationierten US-Truppen zu Übungszwecken. Insgesamt über 12.000 Soldaten kamen für Reforger 1 aus den USA nach Deutschland zurück. Dieses Manöver fand ausschließlich in Nordbayern statt. Das letzte der Reforger-Manöver wurde 1993 durchgeführt.