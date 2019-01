Ein schwerer Kellerbrand in der Brehmstraße hielt in der Silvesternacht die Nürnberger Feurwehr auf Trab. Insgesamt sechs Kellerabteile standen in Flammen. Die Feuerwehr ging mit mehreren Löschtrupps gegen das Feuer vor. Insgesamt sieben Personen, darunter auch Kinder, wurden verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Belüftung des Kellers gestaltete sich äußerst schwierig. © NEWS5