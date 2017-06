Kellerbrand in Steinbühl: 15 Bewohner aus Wohnhaus gerettet

Einsatz in Nürnberger Humboldtstraße dauerte bis in die frühen Morgenstunden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Feuerwehreinsatz in der Nürnberger Südstadt: Am frühen Donnerstagmorgen hat es in der Humboldtstraße im Stadtteil Steinbühl einen Kellerbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude gegeben. 15 Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Mit Drehleiter und Fluchthauben wurden die Bewohner aus dem Wohnhaus in der Humboldtstraße gerettet. © ToMa/Reitmayer



Mit Drehleiter und Fluchthauben wurden die Bewohner aus dem Wohnhaus in der Humboldtstraße gerettet. Foto: ToMa/Reitmayer



Gegen zwei Uhr meldete ein Mieter der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum eines sechsgeschossigen Wohngebäudes in der Humboldtstraße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich schnell heraus, dass es in dem Haus zu einem Kellerbrand gekommen war. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 2.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weil den 15 Bewohnern der Fluchtweg ins Freie versperrt war, mussten sie mit Fluchthauben und Drehleiter ins Freie gebracht werden. Die Geretteten wurden an den Sanitätsdienst übergeben und in einem von der VAG bereitgestellten Linienbus betreut.Wie die Feuerwehr mitteilt, musste ein Bewohner vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung untersucht werden.

Bilderstrecke zum Thema Kellerbrand in der Südstadt: 15 Menschen aus Wohnhaus gerettet Am frühen Donnerstagmorgen hat in Nürnberg der Keller eines Wohngebäudes mit sechs Stockwerken gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus mussten 15 Bewohner gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte.



Da eine Beschädigung der Strom- und Gasversorgung im Haus nicht auszuschließen war, unterstützten Mitarbeiter der N-Ergie die Arbeiten der Feuerwehr vor Ort. Gegen 4.15 Uhr waren alle Einsatzmaßnahmen soweit abgeschlossen, dass die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Zur Schadenshöhe und Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fr