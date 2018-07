Es entstehen zwischen 1900 und 1918 große Kulturbauten wie das Künstlerhaus am Frauentor oder die Kunsthalle am Marientor. Das neue Volksbad ist ein Beitrag zur Hygiene der Bevölkerung, die zu großen Teilen noch ohne eigenes Bad in der Wohnung auskommen mussten. So sah Nürnberg vor 100 Jahren aus - wir zeigen hier historische Bilder!