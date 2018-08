Kind auf Volksfest verloren? Spezielle Bänder sollen helfen

NÜRNBERG - Für viele Eltern ist es ein Horrorszenario, wenn das Kind in der Menschenmenge auf dem Nürnberger Volksfest plötzlich weg ist. Dabei gibt es eine ganz einfache Lösung, wie der Nachwuchs schnell den Weg zurück findet. Bislang kennen viele Besucher diese Möglichkeit allerdings gar nicht.

Viele Lichter und laute Musik, da kann es passieren, dass Kinder abgelenkt werden und ihre Eltern aus den Augen verlieren. An den Kinderkarussells gibt es deshalb Bänder, auf die Eltern ihre Telefonnummer schreiben können. © Michael Matejka



So oft passiere es gar nicht, dass ein Kind auf dem Volksfestplatz verloren gehe, weiß Pressesprecherin Barbara Lauterbach. Sie spricht von "Einzelfällen", aber wenn denn der Nachwuchs einmal weg ist, ist es für Eltern, Großeltern, Tante oder Onkel ein Riesenschreck – und viele wissen dann nicht, wo sie zuerst suchen sollen.

Nicht selten sind dann die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die erste Anlaufstelle. "Aber wir haben auch nur die Möglichkeit, bei der Polizei nachzufragen", sagt Roland Schuffert.

Dabei könnte es viel einfacher sein. Auf dem Nürnberger Volksfest gibt es an allen Kinder-Fahrgeschäften Bänder, auf denen Eltern ihre Telefonnummer eintragen und sie den Kleinen um den Arm binden können. "Die Kinder-VIP-Bänder funktionieren wie auf Festivals. Das sind Einmal-Armbänder aus Papier, die sich nicht so leicht ablösen lassen", erklärt Lauterbach.

Bändchen an Kasse verlangen

Auch sie würde es begrüßen, wenn mehr Eltern das – kostenlose – Angebot nutzen würden. "Wenn ein Kind seine Eltern verloren hat, wird es normalerweise auf die Volksfest-Wache gebracht", so Lauterbach. Dort sei es allerdings nicht immer ganz einfach, den Sprösslingen wichtige Infos zu entlocken. "Viele sind dann sehr aufgeregt, manche sind vielleicht auch einfach noch zu klein und wissen deshalb noch gar nicht, wie die Mama mit Nachnamen heißt."

Zwar gäbe es die Möglichkeit, eine Durchsage zu machen, aber je nachdem, wo sich die Erziehungsberechtigten gerade auf dem Platz befinden, können sie die Lautsprecher wegen der Musik der Fahrgeschäfte teilweise nur schwer hören.

Lauterbach und die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes empfehlen Eltern, Großeltern und Co., direkt beim Ticketkauf an der Karussell-Kasse ein solches Bändchen zu verlangen. Das Angebot ist kostenlos und hilft im Zweifel, den Nachwuchs schneller wiederzufinden — selbst wenn der nur in Einzelfällen verloren geht.

