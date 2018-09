Kind klaut in Nürnberg Auto von Papa - und macht Spritztour

Der Junge kutschierte vier Freunde im Auto seines Vaters - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Den Familienkrach seines Lebens hat ein 14-Jähriger am Donnerstag erlebt. Der Grund: Der junge Mann hatte Papas Autoschlüssel für eine nächtliche Spritztour stibitzt – und sich dabei von der Polizei erwischen lassen.

Das mit fünf Personen besetzte Auto fiel Streifenbeamten der Inspektion West in der Fuggerstraße auf, weil die Kennzeichen fehlten. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Die Flucht dauerte allerdings nicht lange, denn der Wagen geriet auf einen unbefestigten Weg und blieb stecken. Dann staunten die Beamten doch ein wenig: Am Steuer saß der 14-Jährige, der vier "Freunde" ebenfalls jugendlichen Alters zu der Spritztour eingeladen hatte. Natürlich hatte der junge Mann keinen Führerschein. Er gab zu, den Autoschlüssel in einem unbeobachteten Moment mitgenommen zu haben.

Die Folgen wird der 14-Jährige, der ja bereits strafmündig ist, noch zu spüren bekommen: Das Auto war weder versteuert noch versichert. Deshalb muss er sich demnächst wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei stellte den Wagen sicher und verständigte die jeweiligen Erziehungsberechtigten des "Spritztour-Quintetts". Die holten ihre Sprösslinge in der Inspektion ab – und dürften im Anschluss deutliche Worte gefunden haben.

