Kind verfolgt: Verwirrter Mann in Nürnberg festgenommen

Der 22-Jährige leistete heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagnachmittag hat ein 22-Jähriger im Nürnberger Westen ein Kind verfolgt. Anschließend leistete er heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte. Schließlich wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Der 22-Jährige floh gegen 16.15 Uhr vom Gelände des Nürnberger Nordklinikums. Dort sollte er von Angehörigen in die psychiatrische Abteilung eingewiesen werden. Kurze Zeit später tauchte der Mann an der Ecke Nordwestring/Schnieglinger Straße auf. Er sprach ein Mädchen an und belästigte es. Das Kind rannte davon, traf in der Schnieglinger Straße auf ein Ehepaar und bat dieses um Hilfe. Der 22-Jährige stellte dem Mädchen noch immer nach.

Das Paar, beide Polizeibeamte in der Freizeit, wies sich dem Verfolger gegenüber als Polizisten aus und forderte ihn auf, sein Handeln zu unterlassen. Der junge Mann aber zog aus seiner Tasche ein Kabel und schlug auf den Beamten ein. Daraus entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung, in die am Ende auch die Ehefrau eingreifen musste.

Erst nach Verständigung mehrerer Streifen der PI Nürnberg-West gelang es, den offenbar geistig Verwirrten zu überwältigen, zu fesseln und zur Dienststelle zu verbringen. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, veranlasste man dort, den Mann in eine Fachklinik einzuweisen. Die beiden Helfer des Mädchens erlitten zwar Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Das Mädchen selbst erlitt keine Blessuren.

jhl