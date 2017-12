Kinderkram-Kolumne: Abends muss Papa beißen

NÜRNBERG - Von Kinderkram berichten die beiden Redakteure Rurik Schnackig und Johanna Husarek im regelmäßigen Wechsel.

Decke drüber, fertig - wenns denn nur so einfach wäre. © Jens Kalaene/dpa



Während ich auf dem Heimweg von der Arbeit bin, dimmt meine Frau zu Hause das Licht, senkt die Stimme und schleust Säusel-musik durch die Räume.

"Bettgehzeit" — das ist es, was Mamas Abendritual den beiden Mädchen signalisieren soll. Blöderweise kommt kurz darauf Papa heim. Mit seiner Stimmung. Mit seinen Ritualen. Für die Frau des Hauses muss sich das anfühlen, als würde die Altneihauser Feierwehrkapell’n in einen Tao-Meditationsraum platzen.

Die Mädchen springen auf mich zu und müssen sogleich vier Mal gedreht werden. Auf keinen Fall darf eine von beiden auch nur eine Vierteldrehung mehr bekommen. Sonst: Weiter und weiter schleudern, bis es wieder gerecht zugeht. Anschließend müssen sie nacheinander mit dem Kopf nach unten wie Fledermäuse zurück auf das Sofa bugsiert werden, wo sie dann vorfreudig hopsend das nächste Ritual erwarten. Von der Seite spüre ich einen kühlen Blick meiner Frau. "Kinder", sage ich schnell, "jetzt ist aber Bettgehzeit!" — und merke selbst, dass ich so überzeugend klinge wie Bud Spencer, wenn er sagt: "Ich möchte ja wirklich niemandem wehtun."

"Skippy-Gurk! Skippy-Gurk!", schreien die Kinder jetzt. Also gut, nur kurz. Wer hat dieses Vieh eigentlich eingeführt? Egal. Verwandle ich mich halt rasch in einen gefährlichen Hund namens Skippy-Gurk. Er will die Kinder beißen. Und kitzeln. Aber wenn sie Sternenbande sind, sich aneinander festhalten, dann hat der bellende Bösewicht keine Chance.

Jetzt aber: BETTGEHZEIT! Wirklich. Ach so. Wir wissen ja nicht, wo das Bett steht. Da heißt es: suchen. Jeden Abend. Ich probiere also, wie es das Drehbuch vorsieht, ob die Kinder ins Gemüsefach des Kühlschranks passen. Nee, zu klein. Badewanne? Unbequem. Ach, da sind sie ja, die Betten. Na, so ein Glück. Bettgehzeit.

"Noch etwas auf Thai sagen!", quängsen die Kinder. Ich spreche kein Thai. Niemand von uns spricht Thai. Aber am Abend will es das Ritual, dass ich den Kindern so etwas wie Noshi hua, ai di wong song ins Ohr wispere. Sie nicken dann oder sagen "Du auch!" oder Kanisho mai mai!

Jetzt: Schlafenszeit — nachdem ich aus jedem Mädchen eine Dauerwurst gemacht habe. Dazu müssen sie komplett von Decken umschlossen sein. Endlich darf meine Frau "Schlaft alle" singen. Sie macht dies mit beachtlicher Inbrunst. Eine halbe Stunde später wanken wir aus dem Zimmer. Gähnend frage ich meine Frau, ob wir noch Tatort oder ... Nein, sagt sie. Jetzt ist Schlafenszeit.

Rurik Schnackig