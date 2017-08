Kindeswohl in Gefahr: Jugendamt muss öfter eingreifen

Zahl der Inobhutnahmen stieg in Nürnberg 2016 deutlich an - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Im vergangenen Jahr hat das Jugendamt Nürnberg deutlich mehr Kinder als 2015 aus ihren Familien geholt. Es fehlt an Bereitschaftpflegefamilien, die in Krisen einspringen. Auch in der Kindernotwohnung sind keine Plätze mehr frei.

Bevölkerungszuwachs und die steigenden Geburtenzahlen spielen vor allem eine Rolle bei der zunehmenden Arbeit des Jugendamts. © colourbox.com



Die Zahl der Fälle, in denen die Behörde eingreifen musste, stieg auf 394, gegenüber 312 Fällen im Jahr zuvor. Eine einfache Erklärung für diese Entwicklung gibt es nicht. Laut Jugendamt spielen dabei auch der Bevölkerungszuwachs und die steigenden Geburtenzahlen eine Rolle - mehr Menschen bedeuten eben auch mehr Krisen.

Auch Jugendliche, die von Zuhause weg gelaufen sind, tauchen in der Statistik auf. Doch meistens geht es um die Frage, ob das Kindeswohl gefährdet ist. Und es sind diese Fälle, die die Mitarbeiter manchmal auch in ihrer Freizeit nicht los lassen, denn die Angst vor einer Fehlentscheidung ist immer da.

Es gebe dabei zwei Risiken, sagt der stellvertretende Leiter des Jugendamtes, Frank Schmidt. "Das eine ist ein Beurteilungsfehler, das andere ist, dass wir gar keine Kenntnis von der Gefährdung haben."

Um Letzteres zu vermeiden, hat das Amt ein dichtes Netz geknüpft und arbeitet mit Schulen, Kindergärten, Ärzten und Suchtberatungsstellen zusammen. Auch Hinweisen von Nachbarn geht die Behörde nach. Doch deren Zahl ist wieder rückläufig, der so genannte "Kevin-Effekt" ist verpufft.

Als vor gut zehn Jahren in Bremen die Hilfe für den damals zwei Jahre alten Buben zu spät kam - die Polizei hatte ihn tot in der Wohnung seines Ziehvaters gefunden - erreichten das Amt deutlich mehr Hinweise aus dem Umfeld als jetzt. Leicht mache sich die Behörde ihre Entscheidung nie, so Schmidt. Ziel sei es immer, das Kind möglichst schnell in die Familie zurück zu bringen. Die Beziehung zu den Eltern könne keine Institution ersetzen.

Die städtische Kinderschutz-Hotline ist rund um die Uhr unter der Nummer 0911/2313333 zu erreichen.

Silke Roennefahrt