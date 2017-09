Kiosk im Marienbergpark wartet auf Dachsanierung

NÜRNBERG - Die "kleine Hundehütte" im Marienbergpark: Seit vielen Jahren versorgt der Kiosk am Spielplatz die Park-Besucher mit Eis, Snacks und Getränken. Verkäufer Toni Fuchs verrät uns im Interview, wie sich der Sommer im Park anfühlt, was der Kiosk im Winter macht und welche Sorgen die Betreiber drücken.

Man kennt sich: Zu den Stammgästen von Toni Fuchs (re.), der seit zwei Jahren im Kiosk im Marienbergpark den Laden schmeißt, gehört Thomas Steer. Foto: Peter Romir



Zwischen sanften grünen Hügeln, ein paar Schritte weg vom Kinderspielplatz, liegt der Kiosk im Marienbergpark: Ein quadratischer blauer Kasten unterhalb eines spitzen Daches. Abgesehen von den Kleingartenwirtschaften und der Minigolf-Anlage, ist es der einzige Ort in dem weitläufigen Park-Areal, der die Besucher mit Snacks und kühlen Getränken versorgt. Hinter der Theke steht seit zwei Jahren Toni Fuchs, der seine Gäste stets freundlich empfängt.

Herr Fuchs, Ihr Job scheint Ihnen wirklich Spaß zu machen. Wie sind Sie dazu gekommen?

Toni Fuchs: Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie – aber vor zwei Jahren sagte mein bester Kumpel, dass sein Vater diesen Kiosk besitzt und dringend jemanden braucht, der hier im Sommer den Laden schmeißt. Ich sagte "Klar!" und habe es nicht bereut. Es ist wirklich ein schöner Arbeitsplatz!

Wie war denn der Sommer für Sie im Park?

Fuchs: Der August war sehr ruhig. Besonders in den Ferienwochen wirkte es manchmal wie ausgestorben. Aber wir haben das Jahr ja bereits mit den ersten Sonnentagen im März begonnen und hoffen jetzt auf einen milden September. Manchmal haben wir den Kiosk auch bis Mitte Oktober in Betrieb.

Und im Winter haben Sie dann geschlossen?

Fuchs: Nein! Da stellen wir auf Weihnachten um. Dann gibt es Glühwein und vermutlich auch wieder Brezen und Wienerle. Die Stimmung ist hier sehr schön – gerade wenn Schnee liegt.

Der Kiosk steht hier schon ziemlich lange...

Fuchs: Ja, er ist eine Institution hier im Marienbergpark. Diese "kleine Hundehüttte" gab es schon, als mein Vater noch ein Kind war, und mir hat er sie auch gezeigt. Er ist also vermutlich schon etwa 40 Jahre hier.

Das Überdach sieht auch schon etwas in die Jahre gekommen aus. Die Abdeckung hat Risse.

Fuchs: Ja, aber da können wir leider nichts machen. Wir hätten es ja gerne selbst repariert – aber nur das blaue Häuschen ist privat. Das Dach dagegen gehört der Stadt. Und die hat bisher nur eine Latte zur Stabilisierung reingestellt, aber nicht die Lücken geflickt. Was mich besonders verwirrt, weil am Wöhrder See unten gab es einen baugleichen Kiosk – dessen Dach wurde renoviert. Witzigerweise hat der dann zugemacht.

Haben Sie bei der Stadt wegen des Daches nachgefragt?

Fuchs: Ja, es gab Gespräche mit Bürgermeister Christian Vogel. Dabei kam heraus, dass die Stadt nicht investiert, weil sie gerne einen neuen Kiosk ein paar Meter weiter errichten würde. Mit einem anderen Betreiber, der nur Süßigkeiten und Eis an die Kinder verkauft. Das würde sich aber nach meiner Ansicht nicht rentieren, da viele meiner Stammkunden auch gerne mal eine Flasche Bier hier trinken.

Gibt es noch etwas anderes, das Sie sich für die Zukunft wünschen würden?

Fuchs: Ein Wasseranschluss wäre wichtig. Früher hatten wir auch ein Zelt, in dem wir Brezen und Würste verkauft haben, aber das Ordnungsamt scheint seine Vorschriften alle paar Jahre zu ändern, so dass wir das abbauen mussten. Wir bleiben aber dran: Gerade habe ich es geschafft, dass wir hier wieder Kaffee ausschenken können, wodurch wir einige Stammgäste zurückgewinnen konnten. Wenn es nach mir geht, würde ich gern noch die nächsten 20 Jahre hier arbeiten!

Interview: Peter Romir