Kiosk in Eberhardshof muss VAG-Technik weichen

Betreiber Alfred Tischner zieht Ende März nach 32 Jahren aus — Keine Alternative im U-Bahnhof gefunden — Umbau im zweiten Quartal - vor 1 Stunde

EBERHARDSHOF - Die Tage des Kiosks im U-Bahnhof Eberhardshof sind gezählt: Ende März gehen für Betreiber Alfred Tischner nach über 32 Jahren die Lichter aus. Sehr zum Ärger der Stammkunden. Doch die VAG verteidigt die Maßnahme mit Verweis auf technische Umbauten, für die der Raum dringend gebraucht wird.

Der am 20. Juni 1981 eröffnete U-Bahnhof Eberhardshof hat schon bessere Tage gesehen. Zu Zeiten, als hier noch Kunden und Mitarbeiter von Quelle ein- und ausstiegen, war deutlich mehr los. Trotz spürbar gesunkener Umsätze hat Alfred Tischner dem Kiosk im orange gefliesten Zwischengeschoss, den er seit 1984 betreibt, aber nicht den Rücken gekehrt. Zumal Anwohner, Wiederbelebungen auf dem TA-Gelände oder Zwischennutzungen im Quelle-Komplex für ein gewisses Leben im Untergeschoss sorgten. Und seine Stammkunden hat er ja auch.

Aus diesem Grund steht Tischner in der Regel von fünf Uhr früh bis etwa 13 Uhr im Kiosk, um neben Zeitungen, Snacks und Tabak auch Fahrkarten zu verkaufen. Was gern angenommen wird. Erst recht, wenn der Automat nebenan streikt — wie an diesem Tag. „Die Leute kommen zu mir“, berichtet Tischner, „wenn sie etwas brauchen oder sich nicht auskennen.“ Doch am 31. März wird mit diesem Service im Untergrund Schluss sein. Dann endet die dreimonatige Verlängerung für den Kiosk-Betreiber, die die VAG ihm eingeräumt hat. Was mit Protestunterschriften von Kunden zu tun hatte.

Dringender Platzbedarf

Im August 2016 hatte Tischner die Kündigung bekommen. Sie sei ihm „persönlich übergeben“ worden, betont VAG-Pressesprecherin Elisabeth Seitzinger. Auch wenn der Kiosk, „bedingt durch den Strukturwandel im Stadtteil“, einer „mit einem schwachen Umsatzergebnis“ war, sei dies nicht der Grund für das Aus gewesen, heißt es. Entscheidend sei ein dringender Platzbedarf im U-Bahnhof Eberhardshof gewesen, der mit notwendigen technischen Umbauten zu tun hat, die im zweiten Quartal 2017 beginnen sollen. Weil die U 1-Station relativ klein ist, sei nur der Kiosk-Raum für die Erweiterungen der Funk- und digitale Kommunikationstechnik sowie die zentrale Stromversorgung übrig geblieben.

Laut Seitzinger muss wegen technischer Maßnahmen kein weiterer Kiosk in U-Bahnhöfen weichen. Gerüchte über eine Schließung des Angebots am Maffeiplatz dementiert die Pressesprecherin. Sie betont im Übrigen, dass Alfred Tischner der Kiosk in der Station Langwasser-Süd angeboten wurde, wo die bisherige Pächterin Ende März aufhört. Bis dato stehe seine Antwort aus. Gegenüber dem Stadtanzeiger betont er, dass er lieber in Eberhardshof bleiben würde. Da er nachmittags in Feucht noch ein Café betreibt, steht seine Entscheidung über einen Kiosk-Wechsel noch aus.

Grundsätzlich prüfe die VAG, so Seitzinger, bei jeder Kündigung, ob neu vermietet wird und ob ein U-Bahnhof-Kiosk wirtschaftlich zu führen sei. Der Umsatz der VAG-Tickets bei privaten Verkaufsstellen liegt inzwischen nur noch bei zehn Prozent, 30 Prozent wird bei Automaten erzielt. Verstärkt würden die Kunden aber inzwischen zum Online- oder Handy-Ticket greifen.

JO SEUSS

