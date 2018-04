"Kirchenasyl": Abschiebungen könnten zu neuer Welle führen

NÜRNBERG - Den einen erscheint es als letzter Hoffnungsschimmer, für andere ist es ein Reizwort: Immer wieder gewähren christliche Gemeinden eine Zuflucht auf Zeit – im "Kirchenasyl". Auseinandersetzungen darum gab es schon vor Jahrzehnten, eine verschärfte Abschiebepolitik könnte zu einer neuen Welle führen.

Oft sind Kirchen Retter in höchster Not, hier ist es die St. Pauli Kirche in Hamburg, die 2013 Schlafplätze an Flüchtlinge vergab. © Axel Heimken/dpa



Wenn Kirchengemeinden Flüchtlingen Zuflucht gewähren, bemühen sich die Beteiligten häufig, möglichst ohne viel Aufhebens Lösungen für die Menschen in Bedrängnis zu finden. Angesichts einer drohenden Ausweisung oder Abschiebung sind viele der Verzweiflung nah. Voraussetzung für ein "Kirchenasyl" ist in aller Regel wenigstens der Hauch einer Chance auf eine erneute gründliche Prüfung des Falls. Angesichts einer nun absehbaren Verschärfung der Asyl- und Abschiebepolitik könnten auch auf die Kirchen neue Herausforderungen zukommen.

Stefan Ark Nitsche, Regionalbischof in Nürnberg. © Bek-Baier



Bundesweit sind der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" derzeit gut 400 Fälle bekannt: Dabei haben mehr als 600 Menschen, unter ihnen gut 100 Kinder, Unterschlupf in Räumen von evangelischen und katholischen Kirchengemeinden gefunden. Eine echte Meldepflicht gibt es allerdings nicht. Aber geheim gehalten wird die Aufnahme von Flüchtlingen ebenso wenig – im Gegenteil. "Die Leute werden nicht versteckt, sondern die Behörden ganz offen informiert, also das Bundesamt für Migration und das Ausländeramt, aber auch die jeweiligen Dekanate unserer Kirche", betont Regionalbischof Stefan Ark Nitsche.

Damit soll der Behauptung ein Riegel vorgeschoben werden, die Betroffenen seien "untergetaucht". Dennoch lägen ihm, beteuert der Oberkirchenrat, weder für Nürnberg noch für den Kirchenkreis, also das Gebiet von Neustadt bis Hersbruck und von Erlangen bis Pappenheim, aktuelle Zahlen vor. Viele Fäden laufen bei einem Runden Tisch Kirchenasyl in der Metropolregion zusammen, an dem auch nicht-kirchliche Initiativen mitwirken, außerdem bei einem ökumenischen Arbeitskreis in der Innenstadt.

"Die Belastungen sind enorm"

"Aktuell ist es aber sehr schwer, Plätze zu finden, aber die Nachfrage ist weit größer als die Aufnahmefähigkeit", stellt Pfarrerin Kerstin Voges als Beauftragte für Migration im Dekanat Nürnberg fest. Denn zahlreiche Gemeinden haben eine solche Belastung schon hinter sich – und brauchen eine Verschnaufpause. Allein im Nürnberger Nordosten gab es zuletzt vier Kirchenasyle in der Jugendkirche Lux, in St. Jobst, in Maxfeld und in St. Bartholomäus in Wöhrd. Dort ging es um eine Familie aus dem Iran, die sich taufen ließ – was ihr die Behörden erst als Scheinübertritt ankreideten.

"Die Belastungen sind enorm", sagt der Wöhrder Pfarrer Carsten Fürstenberg, der schon in seiner früheren Gemeinde Schillingsfürst Erfahrungen mit einem Kirchenasyl gesammelt hatte. "Dabei sind die materiellen Probleme noch leicht zu lösen. Wirklich anstrengend und belastend ist das Hin und Her mit Behörden, die Suche nach Anwälten oder die medizinische Versorgung. Das schlaucht, aber es hat die Helfer auch zusammengeschweißt und viel bewegt".

Andererseits haben offenkundig die im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Versuche der Justiz, die Verantwortlichen in Asyl-Gemeinden mit Ermittlungsverfahren einzuschüchtern, Wirkung gezeigt. Unter ihren Kollegen hat Voges jedenfalls eine deutliche Zurückhaltung ausgemacht, sich auf neue Fälle einzulassen. Andererseits verweist der Regionalbischof darauf, dass es bisher zu keinen Verurteilungen gekommen sei – und die Landeskirche lasse ihre Theologen im Streitfall nicht im Regen stehen.

Der aktuell herausragendste und brisanteste "Fall" spielt allerdings außerhalb Nürnbergs im Landkreis Ansbach: In der Klosterstadt Heilsbronn bildet sich an diesem Sonntag um 11 Uhr, ausgehend von Münster, eine Menschenkette aus Solidarität mit einer syrischen Familie (noch dazu aus der zum Symbol für den Bürgerkriegsalptraum gewordenen Aleppo), die in Heilsbronn und Bürglein im Kirchenasyl lebt. Eltern und Kinder gelten als bestens integriert, was sich nicht zuletzt in guten Schulnoten ausdrückt. Aber: Weil der Familie formal schon in Bulgarien Asyl gewährt wurde, soll sie dorthin zurück – obwohl sie dort schon misshandelt und inhaftiert worden war.

Der Fall hat inzwischen nicht nur die lokale Öffentlichkeit bewegt, sondern darüber hinaus Kreise gezogen. Und der Unterstützerkreis setzt seine Hoffnung nicht zuletzt auf Urteile von Obergerichten in anderen Bundesländern, die die Verhältnisse in Bulgarien kritisch sehen. Denn von EU-Standards ist das südosteuropäische Mitgliedsland offensichtlich – jedenfalls in diesem Punkt – noch weit entfernt.

