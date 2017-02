Fast jeder Nürnberger kennt das Lager unter der Brücke an der Wöhrder Wiese: Eine Gruppe Obdachloser hatte hier Matratzen ausgelegt und sich den wind- und wettergeschützten Platz wohnlich eingerichtet. Am Mittwoch rückte Sör allerdings mit Baggern und Container an - und räumte das Lager. Unbekannte hatten dort zuvor alles kurz und klein geschlagen.