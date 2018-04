"Knallbuntes Tohuwabohu" ziert den Volksfest-Krug 2018

Auf der Maß prangt in diesem Jahr ein Motiv eines Künstlers aus Zirndorf - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Ein freischaffender Künstler aus Zirndorf hat den Wettbewerb für den Volksfestkrug 2018 gewonnen.

Die Sieger des Krug-Wettbewerbes: Stephan Ewich, Daniela Paulus und Carsten Schweer mit Rudi Bergmann (Zweiter von links) vom Schaustellerverband. © Budig/Süddeutscher Schaustellerverband



"Knallbunt, eigenständig und symbolträchtig, ein gewolltes Tohuwabohu" - so beschreibt Stephan Ewich seine Kunst und diese Attribute finden sich nun auf dem Jahreskrug der Nürnberger Volksfeste wieder (mehr über seine Kunst: www.ste71.jimdo.com). Als am Samstag das erste Fass Tucher-Festbier von OB Ulrich Maly angestochen wurde, floss der Schaum über Ewichs bunte Mischung aus Volksfest- und Stadtmotiven. Ewich erhielt für seinen Entwurf ein Preisgeld von 1500 Euro

Den zweiten Platz und 1000 Euro Preisgeld erkannten Jury und Leser unserer Zeitung der Nürnbergerin Daniela Paulus zu (bekannt durch ihr Kunstprojekt: www.schaufenstergeschichten.de). Sie ist sowohl als Grafikerin mit eigenem Studio als auch als freischaffende Künstlerin aktiv.

Dritter wurde der Grafiker Carsten Schweer aus Adelsdorf; er erhielt 500 Euro Preisgeld. Insgesamt wurden Preise für die ersten zehn Platzierten vergeben. Alle erhielten einen großen Tucher-Regenschirm, einen Jahreskrug und Bummelpässe fürs Frühlingsfest. Die Brauereien Tucher, Kitzmann, Glossner, Lederer, Gutmann und Landwehr haben jeweils 500 Euro zum Preisgeld für die ersten drei Sieger getragen.

Heute am 3. April, dem Tag des Bieres, kann der neue Motivkrug gefüllt mit einem Liter Gerstensaft an allen Schankstätten auf dem Frühlingsfest für 9,90 Euro erworben werden. Der Clou: An diesem Tag wird er überall für nur 5,90 Euro wieder ausgefüllt.

nn