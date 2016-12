Knaller für Silvester: Das sind die diesjährigen Trends

Wunsch- und Horoskopraketen stehen bei den Nürnbergern hoch im Kurs - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Die Zeichen stehen endgültig auf Silvester, denn seit Donnerstag gibt es in den Geschäften wieder Feuerwerkskörper zu kaufen. Raketen sind nach wie vor der Renner, wenn auch in neuer Form.

Feuerwerkskörper und Deko bei Karstadt: Nürnberg kauft ein für die Silvesternacht. © Günter Distler



Es gibt sie im Supermarkt und in so manchem Drogeriemarkt, aber auch in den großen Kaufhäusern in der Nürnberger City sind Silvesterkracher wieder zu haben. Doch während etwa Discounter mit Großpackungen an den Wühltisch locken, geht es bei Karstadt in der Königstraße zwischen Bleigießen-Set, Rotkäppchen-Sekt und Champagner ausgewählter zu. Etwa 45 verschiedene Produkte allein der Feuerwerkskategorie 2, die wegen ihrer Gefährlichkeit nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden dürfen, liegen seit Donnerstag auf der großen Aktionsfläche im Erdgeschoss.

Doch will der Verbraucher heute nicht mehr nur schnöde bunt herumpoltern. "Bei den Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 geht der Trend immer mehr zur Individualisierung", wie eine Mitarbeiterin bei Karstadt sagt. Und so gibt es inzwischen auch "Horoskop-Raketen". Neu seien zudem so genannte Wunschraketen, auf die man einen individuellen Wunsch notieren kann.

Immer beliebter werden den Angaben zufolge so genannte Batterien. Nacheinander werden dabei verschiedene Segmente gezündet - ohne dass man sich dafür mehrfach bücken muss. Das Ergebnis ist ein Feuerwerk, das dem eines Hobby-Pyrotechnikers gleicht. Bei Feuerwerkskörpern der Kategorie 1 - also beim so genannten Jugend- oder Tischfeuerwerk, das an Kinder ab zwölf Jahren verkauft werden darf - sind nach wie vor die großen Wunderkerzen der Renner.

Grundsätzlich dürfen Silvesterfeuerwerkskörper nur am 31. Dezember und 1. Januar jeweils ganztägig gezündet werden. Deutschlandweit gilt zudem die Regelung, dass Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Fachwerkhäusern und Kirchen nicht gezündet werden dürfen. In Nürnberg wird die Polizei laut Ordnungsamt dieses Verbot an der Lorenzkirche überwachen.

Zudem hat die Stadt die Sicherheitsauflagen erhöht, nachdem es beim letzten Jahreswechsel brenzlige Situationen gegeben hatte, weil direkt unterhalb der Kaiserburg Feuerwerkskörper gezielt in die Menschenmenge geschossen worden waren. Nun wurde das Böllerverbot auf der Burg ausgeweitet. Konkret heißt das, dass rund um die Burg keine Feuerwerkskörper wie Raketen oder Böller gezündet werden dürfen.

Irini Paul