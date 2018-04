Knapp 400.000 Volksfest-Besucher am ersten Wochenende

Schausteller überaus zufrieden mit der ersten Bilanz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Trotz des bestenfalls durchwachsenen Wetters hat das Nürnberger Frühlings-Volksfest einen Start nach Maß hingelegt. Schausteller-Chef Lorenz Kalb ist entzückt, der Sanitätsdienst freut sich über ruhige Schichten. Der Polizei liegt allerdings etwas Wichtiges auf dem Herzen.

Tristes Wetter, viele Besucher: Das Volksfest zog am Wochenende die Massen an. © Michael Matejka



"Das ist der beste Volksfest-Auftakt, solange ich mich erinnern kann", bilanziert Kalb, der von "fast 400.000 Besuchern" spricht, die sich am Wochenende durch die Budenstadt schlängelten. Im Vorjahr seien es an den ersten beiden Tagen 250.000 Gäste gewesen. Dank des guten Wetters am Ostermontag dürften diese Zahlen sogar noch einen deutlichen Aufschwung erfahren. "Der Ostermontag läuft gigantisch an", erklärte Kalb in einer ersten Einschätzung.

Festwirt Jürgen Papert freute sich naturgemäß besonders über den gelungenen Auftakt in seinem Zelt: "Es war eine herausragende Stimmung bei der Eröffnung. Das Festzelt war voll und man hat es auch am Bierverkauf gemerkt. Auch der Sonntag war ordentlich, wenn man das Wetter berücksichtigt sogar sehr gut."

Sebastian Willenborg, Juniorchef des gleichnamigen Riesenrad-Betriebs, pflichtet Papert bei: "Das war ein Auftakt nach Maß. Es kamen sehr viele Familien. Ich war sehr angetan, weil die Leute hier sehr freundlich sind."

Trotz des Andrangs verlief das Wochenende für die Einsatzkräfte ruhig. Die Polizei spricht in Person von Wachleiter Klaus Hofmann von "wenigen Vorgängen" am Wochenende, mahnt aber: "Wir möchten aus gegeben Anlass daran erinnern, das Tempolimit von 30 km/h auf der Bayernstraße zu beachten." Margit Kulhanek vom Sanitätsdienst hat derweil "nichts Bemerkenswertes" zu vermelden. "Hier ist es sehr ruhig."

Das Volksfest dauert noch bis zum 15. April.

psz