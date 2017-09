Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem September 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Wer hat den besseren Kirchweihumzug? Die beiden Lager Oberndorf und Unterndorf in Neuhof lieferten sich am Wochenende einen echten Wettstreit der Umzugswägen. Ob Riesenmexikaner oder übergroße, knallgelbe Smileys - an Ideen mangelte es beiden nicht. Für besondere Lacher sorgte die immerzu schwenkende Bierbank auf dem Gabelstapler - besetzt mit drei wagemütigen Kirchweihburschen.