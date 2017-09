Knöllchenalarm: Stress für Nürnbergs Verkehrsüberwacher

Stadt Nürnberg hat 2016 mehr als 200.000 Verwarnungen ausgestellt - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Tausende Rollen von Thermopapier haben die kommunalen Verkehrsüberwacher in Nürnberg im vergangen Jahr verbraucht. Warum? Die Ordnungshüter stellten 203.000 Verwarnungen aus. Deutlich mehr als im Jahr zuvor.

So geht’s nicht: Verkehrsüberwacher Stefan Riedl druckt ein Knöllchen aus. Zehn Euro sind fällig, weil der Opel auf einem abgesenkten Bordstein steht, der sogar mit zwei weiß-roten Pfosten markiert ist. © Horst Linke



Er wirkt so, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Stefan Riedl ist Teamleiter beim Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung. Der 41-Jährige sagt von sich, ein dickes Fell zu haben. "Knöllchen-Verteiler" ist noch ein harmloser Titel für die Frauen und Männer in Uniform mit grünem Wappen am Ärmel. "Parkgeier" und "Abzocker" sind da schon eine Spur schärfer. "'Ihr Arschlöcher, ich wohne doch hier', brüllte mich vor kurzem einer vom Fahrrad aus an." Geht’s in Richtung Beleidigung, wie in diesem Fall, wird das in der Regel juristisch geahndet.

Festen Schrittes marschiert der ehemalige Zeitsoldat am Willy-Brandt-Platz auf einen Opel Astra zu. Der Wagen steht vor einem abgesenkten Bordstein und das ist nicht erlaubt. "Gegenüber auf der anderen Straßenseite ist eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Für die ist der abgesenkte Bordstein gedacht, sie können ihn jetzt aber nicht nutzen", sagt er. Riedl guckt auf die Uhr. 15 Minuten gibt er dem Opel-Fahrer mit Fürther Kennzeichen, dann setzt’s ein Knöllchen.Und so kommt es dann auch. Verwarnung: zehn Euro.

Gewalt gegen Verkehrsüberwacher

Jeden Tag passiert es zigfach in der Stadt: Geparkte Fahrzeuge stehen vor Feuerwehreinfahrten, versperren Fußgängerüberwege, ragen zu weit in Kreuzungen rein, behindern Menschen auf Geh- und Radwegen oder stehen einfach auf Grünstreifen. Je nach Ordnungswidrigkeit kosten Verwarnungen zwischen zehn und 35 Euro. Kommt jemand der Zahlung nicht nach, mündet das Ganze in ein Bußgeldverfahren - und das wird dann teurer.

Selbstverständlich bekommen die Verkehrsüberwacher wie Polizei, Sanitäter und Feuerwehrleute den schwindenden Respekt in der Gesellschaft zu spüren. Riedl: "Ein Mitarbeiter ist mal von einer Seniorin mit dem Regenschirm geschlagen worden, einem anderen fiel ein Blumentopf knapp vor die Füße — ob das Absicht war oder nicht, wissen wir nicht." In einem weiteren Fall habe ein Autofahrer das Lenkrad herumgerissen und dem Kollegen angedeutet, ihn überfahren zu wollen. "Da saß der Schock beim Kollegen tief. Solche Übergriffe werden selbstverständlich juristisch verfolgt. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Unsere Behörde gibt uns da Rückhalt." Rund 70 KVÜ-Mitarbeiter sind in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach im Einsatz. Eine weitere Aufgabe der Behörde ist die Geschwindigkeitsüberwachung, wenn es in den Kommunen um ein Tempolimit von 30 km/h geht. Alles was darüber liegt, ist Sache der Polizei.

Neue Schwerpunkte im Jahr 2018

Was den ruhenden Verkehr angeht, stellte die Behörde im vergangenen Jahr insgesamt 203.000 Verwarnungen in Nürnberg aus. 2015 waren es noch 195.000. "Hier steigt die Zahl, weil jährlich immer mehr Bewohnerparkgebiete hinzukommen", sagt Markus Hübner, Leiter der KVÜ, die ihren Sitz in Nürnberg in der Gleißbühlstraße hat. Nach einem Beschluss des Verkehrsausschusses der Stadt ist in diesem Jahr das Gebiet um den Stadtteil Hummelstein dazugekommen. Auch im nächsten Jahr sind weitere Bereiche vorgesehen, die von der KVÜ überwacht werden sollen.

Dazu gehören die Äußere Bayreuther Straße und der Leipziger Platz. Außerdem kümmert sich der Zweckverband ab heuer zusätzlich um die südwestliche Altstadt. In diesem Revier hatten bis dato die Politessen des Polizeipräsidiums Mittelfranken das Sagen. Doch das Präsidium verzichtet nun darauf, die Verkehrsüberwachung im Bereich vom Kettensteg bis Sterntor sowie zwischen Westtor und Klarissenplatz weiterzuführen. Die seit Jahrzehnten hier eingesetzten Politessen haben das Ruhestandsalter erreicht, Nachwuchs wird es keinen geben.

Alexander Brock