Rund 3500 Vierbeiner treten bis Sonntag auf der 43. Internationalen Cacib im Nürnberger Messezentrum in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Den Anfang machten am Samstag die Terrier, gefolgt von Spitz-Hunden, sowie Labradors, Cocker Spaniel und Windhunden. Auch für Herrchen und Frauchen hat die Messe einiges zu bieten. Über 100 Aussteller verkaufen Zubehör rund um den Hund. © Roland Fengler