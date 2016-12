Kohlenhof: Mann in Silvesternacht lebensbedrohlich verletzt

NÜRNBERG - Im Bereich des Kohlenhofs in Nürnberg ist es in der Silvesternacht offenbar zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilt, wurde gegen 22.50 Uhr ein Mann mit schweren Verletzungen im Bereich des Oberkörpers gefunden.

In der Kohlenhofstraße wurde in der Silvesternacht ein Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. © ToMa/Grau



Die Polizei geht am Abend von "Gewalteinwirkung gegen den Oberkörperbereich" aus. Die lebensbedrohlich verletzte, männliche Person war nach ersten Informationen der Polizei nicht in der Lage, Angaben zum Täter oder Tathergang zu machen.

Der Schwerverletzte, nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei ein 40-jähriger Mann, wurde zur Notversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zu Täter oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0911/21123333, zu melden.

