Kohlenmonoxid-Vergiftung: Senior bewusstlos

Tochter fand den 92-Jährigen in seiner Wohnung in Altenfurt - Ursache unklar

NÜRNBERG - Ein 92-jähriger Mann wurde am Sonntag bewusstlos in einem Reihenhaus in Nürnberg-Altenfurt gefunden. Die Ursache: eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Die 53-jährige Tochter fand den Senior am frühen Nachmittag bewusstlos in seiner Wohnung auf. Der sofort alarmierte Rettungsdienst stellte bei dem Mann Anzeichen für eine Gasvergiftung fest und brachte ihn umgehend in eine Spezialklink. Seine Tochter und eine 66-jährige Frau wurden ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr lüftete das Haus gründlich und stellte die Gasheizung ab. Der Ursache für die Gaskonzentration geht nun das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei nach.

sis

