Kommentar: In Nürnberg eine (neue) Identität schaffen

NÜRNBERG - Innerhalb nur eines Jahrzehnts verändert sich die Einwohnerschaft in der Stadt Nürnberg um über 30 Prozent. Ein Kommentar von NN-Redakteur Andreas Franke zum Thema Wandel in der Stadt Nürnberg.

Nürnberg ist permanent im Wandel. © Tobi Lang



Nürnberg ist nicht gleich Nürn­berg. Die Stadt ist permanent im Wandel. Innerhalb eines Jahrzehnts, so Oberbürgermeister Ulrich Maly in seiner Neujahrsrede, verändert sich die Bevölkerung durch Zu- und Wegzug um über 30 Prozent. Inner­halb einer Generation erneuert sich die Einwohnerschaft signifikant. Das ist eine bemerkenswerte Zahl. Sie macht deutlich, dass es nicht die Stadtgesellschaft gibt, sondern dass sie sich ständig neu zusammensetzt.

Aber neu ist dieses Phänomen nicht. 1812 hatte Nürnberg gerade einmal 26.570 Einwohner. 100 Jahre später waren es – vor allem durch die Indus­trialisierung – rund 335.000! Das war eine viel gravierendere Umwäl­zung als heute. Gleich geblieben ist auch nach 200 Jahren die Sog­wirkung dieser Stadt auf Menschen. Den vielen neuen Einwohnern, aus welchen Gründen auch immer sie hergekommen sind, in Nürnberg eine Heimat, eine Identifikation zu bieten, ist die Kunst des "Regie­rens". Doch was in der Zeit der Industrialisierung gelungen ist, soll­te doch heute erst recht gelingen. Bei mittlerweile 530.000 Einwohnern.

