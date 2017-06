Konflikte am Gartenzaun: Wenn der Streit eskaliert

Ärger unter Nachbarn wird vor Zivil- und Strafgerichten ausgetragen - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Der eine stutzt seine Hecke nicht ordentlich, der andere hört laut Musik – es gibt viele Gründe, sich mit seinen Nachbarn zu streiten. Wenn keiner einlenkt und die Fronten verhärtet sind, ziehen manche vor Gericht. Einige Beispiele aus Nürnberg.

Ist die Hecke zu hoch? Oder des Nachbarns Säge zu laut? Streit am Gartenzaun eskaliert schnell - und endet manchmal auch vor Gericht. © Stefan Hippel



Ist die Hecke zu hoch? Oder des Nachbarns Säge zu laut? Streit am Gartenzaun eskaliert schnell - und endet manchmal auch vor Gericht. Foto: Stefan Hippel



Ihr Garten ist ihr Lebensinhalt: Gerda und Hans Schmidt (alle Namen geändert) werkeln jede freie Minute in ihrem grünen Paradies am Nürnberger Stadtrand. Von der harten Arbeit erholten sie sich bis vor einiger Zeit auf einer Bank unter den hängenden Zweigen einer Trauerweide. Der prächtige Baum steht jedoch nicht mehr – er fiel einem erbitterten Nachbarschaftsstreit zum Opfer.

Der Nachbar der Schmidts, Manfred Müller, beschwerte sich, weil die Wurzeln des Baumes auf sein Grundstück wuchsen und dort auch Mauern und Rohre beschädigten. Weil Familie Schmidt die Weide nicht stutzen wollte, klagte Herr Müller. Da es um hohe Kosten ging, wurde der Fall vor dem Landgericht ausgetragen. "Klagen mit einem Streitwert bis 5.000 Euro landen beim Amtsgericht, geht es um mehr, ist das Landgericht zuständig", erklärt Justizpressesprecher Friedrich Weitner.

Die zuständige Richterin versuchte zunächst eine einvernehmliche Lösung zu finden – ohne Erfolg. Bei einem Ortstermin machte sie sich ein Bild von den Schäden. Auch wenn der Baum noch so schön war, die Rechtslage war eindeutig: Die Wurzeln, die auf das Müller’sche Grundstück wuchsen, mussten gekappt werden. Am Ende verlor der einst so stolze Baum seine Standfestigkeit und wurde gefällt.

Ärger um Bepflanzung an der Grundstücksgrenze

Die Bepflanzung an der Grundstücksgrenze ist nach Erfahrung von Nürnberger Zivilrichtern einer der beliebtesten Zankäpfel unter Nachbarn. Aber auch um Emissionen jeglicher Art wird leidenschaftlich gestritten. Während der eine Bewohner gerne Zigaretten raucht, Bratwürste auf den Grill legt oder laut Musik hört, fühlt sich ein anderer davon massiv gestört.

Selbst frischgebackene Landbewohner kommen mitunter nicht mit Ausdünstungen aus landwirtschaftlichen Betrieben zurecht. So zog ein Häuslebauer gegen einen alteingesessenen Bauern vor das Landgericht. Er störte sich am Gestank, der aus den seit vielen Jahrzehnten bestehenden Schweine- und Kuhställen drang. In diesem Fall zählte nicht das Recht des Älteren, sondern Vorschriften, berichtet Justizsprecher Weitner. So müssen die Richter prüfen, wie viele Großvieheinheiten auf dem Hof erlaubt sind, ob die Lüftung und Haltung den aktuellen Richtlinien entspricht und ob die Tierhaltung das erträgliche Maß überschreitet. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die zuständige Kammer des Landgerichts macht demnächst eine Ortsbesichtigung.

Relativ neu auf den Tischen der Justiz sind Auseinandersetzungen um Wärmepumpen. Auch wenn die Besitzer alle vorgeschriebenen Abstände einhalten, muss ein Nachbar ein besonders laut dröhnendes Exemplar nicht hinnehmen, berichtet Friedrich Weitner.

Güterichter bringt Gegner wieder ins Gespräch

Zoff unter Nachbarn zu befrieden ist für die Justiz freilich nicht immer einfach: Während Richter Probleme mit Grenzabständen, Wegerechten, Lärm und vielen anderen Themen mit einem nüchternen Blick ins Gesetz lösen können, geht es den Widersachern oft um ganz andere Dinge: "Es menschelt und wird oft sehr emotional", berichtet eine Richterin aus ihrem Gerichtssaal. Manchmal sei der Streit, der vor Gericht ausgetragen wird, nur Ventil für lang aufgestauten Groll oder tiefer liegende, persönliche Ärgernisse.

Ein Prozessrichter könne den Parteien in so einer Situation nicht wirklich weiterhelfen, sagen erfahrene Richter. Sie empfehlen dann ein Güterichterverfahren. Diese Form der Konfliktbearbeitung hat unter anderem zum Ziel, dass die Streitparteien wieder ins Gespräch kommen und zu einer Lösung finden, mit der beide Seiten leben können.

Fäuste fliegen selten

Auch wenn Nachbarn mit viel Herzblut streiten, kommt es zum Glück nur selten zu Handgreiflichkeiten. Fliegen die Fäuste oder Gegenstände, sind alle Altersklassen und Schichten betroffen, berichtet Justizsprecher Weitner. So trugen zum Beispiel vor einigen Jahren eine Ex-Chefarztgattin und eine Ex-Chefstewardess aus dem feinen Erlenstegen einen verbissen geführten Krieg am Maschendrahtzaun aus. In regelmäßigen Abständen mussten Beamte der nahegelegenen Polizeiwache anrücken, weil sich die feinen Damen gegenseitig Dreck in die Einfahrt warfen.

Aber es kam noch schlimmer: Als eine der Frauen Äste, die auf ihr Grundstück ragten, abschnitt, platzte der anderen der Kragen: Sie zog der Nachbarin eine Designer-Gartenschere über den Kopf. Das Ergebnis: Die Geschädigte hatte eine große Beule auf der Stirn und die Ex-Chefstewardess kassierte vor dem Amtsgericht eine saftige Geldstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor dem Landgericht wurde das Verfahren später gegen eine Geldauflage eingestellt. Weitere Auseinandersetzungen der feinen Damen sind nicht zu befürchten: Eine der Frauen ist umgezogen.

Mordversuch wegen Hecke

Weniger glimpflich endete indes ein Streit um eine Hecke im Landkreis Neumarkt: Im Januar 2016 sah ein 64 Jahre alter Rentner rot, besprühte seinen Nachbarn mit Brennflüssigkeit und setzte ihn mit einem Flambierbrenner in Brand. Das schwer verletzte Opfer lag wochenlang im Koma. Bis heute ist er von dem Anschlag gezeichnet. Zehn Monate später sprach das Nürnberger Schwurgericht den Angreifer des versuchten Mordes schuldig, verhängte eine lange Haftstrafe und ordneten die Einweisung in die Psychiatrie an.

Clara Grau