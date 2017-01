Königstorpassage: Ein Abend in Nürnbergs Problemzone

Der ganz normale Wahnsinn zwischen Ausweiskontrollen, Alcopops und Abfall - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Seit dem 1. Januar greift das Alkoholverbot am Hauptbahnhof. Mit Erfolg? Ladenbetreiber in der Königstorpassage registrieren mehr Polizei, weniger Trinker und Obdachlose. Aber bleibt es dabei? Ein nächtlicher Ausflug in Nürnbergs Problemzone

Klicken Sie auf die Bilderstrecke, um die Reportage zu sehen:

Stefanie Taube und Timo Schickler

